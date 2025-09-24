Женщина нашла фотографию кошки и не поверила увиденному: сделала селфи собственными лапами (фото)

Американка Анита просматривала старые архивы с фото с 2022 года, где случайно наткнулась на фотографию ее 4-летней кошки Ча-Чи. Когда женщина тщательно рассмотрела фото, то обнаружилась одна неожиданная деталь.

На изображении была ее кошка, которая смогла сделать селфи, и оно сохранилось в облаке фотографий женщины, говорится в заметке американки в Reddit.

Сообщение женщины стало популярным — набрало более 18 тыс. реакций. На фотографии можно увидеть, как Ча-Ча смотрит как будто в объектив камеры, но самая большая загадка заключается в том, как кошке удалось сделать такое фото.

Кошка случайно сделала селфи Фото: Reddit

"Я нашла это фото, когда удаляла снимки, чтобы освободить память на телефоне. Оно было сделано в 2022 году, а я впервые увидела его только сейчас", — рассказала владелица.

Позже Анита рассказала Newsweek, что не ожидала увидеть такое изображение. Она говорит, что скорее всего кошка сделала эту фотографию случайно.

"Я была довольно шокирована, когда наткнулась на эту фотографию. Скорее всего, это она сама", — признается американка.

В то же время журналисты пишут, что коты все чаще не могут устоять перед электроникой. По данным исследования доктора Дэвида Сэндса, который изучает психологию животных более 25 лет, дело не только в желании погреться.

"Больше всего привлекает знакомый запах хозяина. Коты, для которых мир преимущественно благоухание, а не зрительные образы, естественно тянутся к местам, насыщенным запахом человека, поэтому клавиатура — идеальное место для отдыха", — говорится в тексте.

Реакция соцсетей

Комментаторы не замедлили отметить фото Ча-Ча и предлагали свои забавные варианты. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Это невероятно";

"То есть ты думаешь, что это случайность?";

"Эта кошка планирует мировое господство — одно селфи за раз";

"Она такая одаренная".

