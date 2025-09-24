Жінка знайшла світлину кішки та не повірила побаченому: зробила селфі власними лапами (фото)

Американка Аніта переглядала старі архіви з фото з 2022 року, де випадково натрапила на світлину її 4-річної кішки Ча-Чі. Коли жінка ретельно розглянула фото, то викрилася одна неочікувана деталь.

На зображенні була її кішка, яка змогла зробити селфі, і воно збереглося в хмарі фотографій жінки, йдеться в дописі американки в Reddit.

Повідомлення жінки стало популярним — набрало понад 18 тис. реакцій. На світлині можна побачити, як Ча-Ча дивиться начебто в об'єктив камери, але найбільша загадка полягає в тому, як кішці вдалося зробити таке фото.

Кішка випадково зробила селфі Фото: Reddit

"Я знайшла це фото, коли видаляла знімки, щоб звільнити пам’ять на телефоні. Воно було зроблене у 2022 році, а я вперше побачила його тільки зараз", — розповіла власниця.

Пізніше Аніта розповіла Newsweek, що не очікувала побачити такого зображення. Вона говорить, що наймовірніше кішка зробила цю світлину випадково.

"Я була досить шокована, коли натрапила на цю світлину. Найпевніше, це вона сама", — зізнається американка.

Водночас журналісти пишуть, що коти усе частіше не можуть встояти перед електронікою. За даними дослідження доктора Девіда Сендса, який вивчає психологію тварин понад 25 років, справа полягає не лише в бажанні погрітися.

"Найбільше приваблює знайомий запах господаря. Коти, для яких світ переважно пахощі, а не зорові образи, природно тягнуться до місць, насичених запахом людини, тож клавіатура — ідеальне місце для відпочинку", — йдеться в тексті.

Реакція соцмереж

Коментатори не забарилися відзначити фото Ча-Ча та пропонували свої кумедні варіанти. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це неймовірно";

"Тобто ти думаєш, що це випадковість[?]";

"Ця кішка планує світове панування — одне селфі за раз";

"Вона така обдарована".

