"Рука из стены" напугала мужчину в душе: что на самом деле скрывалось за плиткой (видео)

Житель США стал свидетелем по-настоящему жуткой сцены в ванной комнате. Из стены душевой кабины медленно высунулась крошечная черная лапка.

Видео этого момента, опубликованное пользователем популярного форума Reddit под ником rapatakaz, быстро стало вирусным и вызвало бурное обсуждение.

Сначала видео выглядело как сцена из фильма ужасов. Но на самом деле в ванной оказался всего лишь енот. Любопытное животное из соседней квартиры решило исследовать чужое жилище, а пользователи в комментариях превратили ситуацию в повод для шуток.

"Впервые вижу, как мусорная панда пытается пролезть через душ", — написал один из комментаторов, используя популярное прозвище енотов. Другой пошутил: "Такие миниатюрные ручки могли бы пригодиться в электрике или сантехнике. Этот малыш разбогател бы, если бы следовал своей мечте".

Мнения зрителей разделились: одни называли лапки "очаровательными", другие — "жуткими". Один из пользователей поделился похожей забавной историей.

"Как бы страшно это ни было некоторым, я просто благодарен, что знаю, как рычат еноты. Однажды я лежал в ванне, пытаясь расслабиться, и прямо у себя над головой, за стеной, я услышал пронзительное, яростное рычание. К счастью, я знал, что это енот, потому что если бы я не знал, что это такое, со мной в ванне плавали бы какие-нибудь мутанты…", — написал он.

Издание Newsweek отмечает, что эксперты по дикой природе напоминают, что встречи с енотами в США становятся все более частыми. Эти умные падальщики прекрасно чувствуют себя как в городах, так и в сельской местности. Они устраивают логова на чердаках и в подвалах, могут питаться в мусорных баках и даже проникать в дома.

Специалисты советуют не трогать животных самостоятельно, так как они способны переносить болезни. При подозрении на появление енотов в доме лучше обращаться к службам по работе с дикой природой.

