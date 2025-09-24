"Рука зі стіни" налякала чоловіка в душі: що насправді ховалося за плиткою (відео)

Житель США став свідком по-справжньому моторошної сцени у ванній кімнаті. Зі стіни душової кабіни повільно висунулася крихітна чорна лапка.

Related video

Відео цього моменту, опубліковане користувачем популярного форуму Reddit під ніком rapatakaz, швидко стало вірусним і викликало бурхливе обговорення.

Спочатку відео виглядало як сцена з фільму жахів. Але насправді у ванній виявився всього лише єнот. Допитлива тварина із сусідньої квартири вирішила дослідити чуже житло, а користувачі в коментарях перетворили ситуацію на привід для жартів.

"Уперше бачу, як сміттєва панда намагається пролізти через душ", — написав один із коментаторів, використовуючи популярне прізвисько єнотів. Інший пожартував: "Такі мініатюрні ручки могли б стати в пригоді в електриці або сантехніці. Цей малюк розбагатів би, якби слідував своїй мрії".

Думки глядачів розділилися: одні називали лапки "чарівними", інші — "моторошними". Один із користувачів поділився схожою кумедною історією.

"Хоч би як страшно це було декому, я просто вдячний, що знаю, як гарчать єноти. Одного разу я лежав у ванні, намагаючись розслабитися, і просто в себе над головою, за стіною, я почув пронизливе, люте гарчання. На щастя, я знав, що це єнот, бо якби я не знав, що це таке, зі мною у ванні плавали б якісь мутанти...", — написав він.

Видання Newsweek зазначає, що експерти з дикої природи нагадують, що зустрічі з єнотами в США стають дедалі частішими. Ці розумні падальщики чудово почуваються як у містах, так і в сільській місцевості. Вони влаштовують лігва на горищах і в підвалах, можуть харчуватися в сміттєвих баках і навіть проникати в будинки.

Фахівці радять не чіпати тварин самостійно, оскільки вони здатні переносити хвороби. У разі підозри на появу єнотів у домі краще звертатися до служб по роботі з дикою природою.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік закинув вудку прямо з квартири і зловив рибу, не виходячи з дому. Рибалка просто закинув вудку зі свого балкона, розташованого прямо над водоймою, і дочекався улову, лежачи на ліжку.

Також стало відомо, що ручний ворон вразив усіх своїм "людським" голосом. Мешканка Шотландії на ім'я Емі стала героїнею обговорень у мережі після того, як опублікувала відео зі своїм незвичайним вихованцем на прізвисько Фейбл.