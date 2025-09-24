Сосед угрожает мужчине "последствиями" за небольшой ремонт на своей территории: что произошло

Житель США оказался в конфликтной ситуации со своим соседом, которому пригрозил последствиями за небольшие изменения на своей территории. Действия агрессивного мужчины вызвали непонимание и беспокойство у пользователей.

Related video

Сам герой истории говорит, что установил камеру наблюдения на своей территории, которая и разозлила соседа, пишет автор поста в Reddit.

По словам американца, он установил фотоловушку на собственном участке, направленную на общественную дорогу. Сам он живет в горах и поставил ее очень низко, чтобы снимать дорогу.

"В нашем районе много койотов, и в последнее время двое больших частенько играют на дороге — я хотел их зафиксировать. Мой сосед напротив увидел, как я ее ставлю, и разозлился, приказал сразу убрать. Он не хочет, чтобы что-то было направлено на его дом, и пригрозил: если увидит камеру, вызовет полицию или расстреляет ее. Она стояла на моей собственности и была очень низко", — говорит мужчина.

Камера наблюдения стала причиной конфликта Фото: Pixels

Дальше больше — тон и слова мужчины были чрезвычайно агрессивными. Несмотря на заверения мужчины, что камера не направлена на его дом и она будет ради съемки только койотов, сосед еще больше разгневался и пообещал "пристрелить камеру".

"В итоге я убрал камеру, но что бы вы сделали на моем месте? (Добавлю, что у него самого несколько камер, и почти все соседи имеют Ring-камеры)", — рассказывает американец.

Реакция соцсетей

Несмотря на то, что хозяин в конце концов демонтировал камеру, комментаторы призывают его вернуть ее на место, чтобы сдержать неадекватного соседа. Юзеры советовали герою истории следующее:

"Верни ее обратно, еще и добавь другую, направленную на первую, чтобы зафиксировать, если он попытается ее снять. Так у тебя будет доказательство для полиции";

"Да иди ты на хрен. Поставь ее обратно на своем дворе. А еще одну — чтобы контролировать первую. И еще одну — чтобы контролировать обе. Сделай так, чтобы он не смог трогать твои камеры, не попав в кадр";

"Кроме того, сообщи шерифу, чтобы он лично предупредил соседа не стрелять в твою сторону после его угроз. Нельзя такое оставлять без внимания";

"Он угрожает применить силу, что может поставить под угрозу тебя или других. Строгий разговор с полицией должен охладить его пыл".

Ранее Фокус сообщал, что камеры раскрыли причину "странного" поведения соседки. Дело с действиями женщины дошло до суда, который вынес неожиданное решение.

Впоследствии стало известно, как женщина взглянула на дом своего соседа и ужаснулась. Сосед без предупреждения установил камеру, направленную на чужой дом.