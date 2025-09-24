Сусід погрожує чоловіку "наслідками" за невеликий ремонт на своїй території: що сталося

Мешканець США опинився у конфліктній ситуації зі своїм сусідом, якому пригрозив наслідками за невеликі зміни на своїй території. Дії агресивного чоловіка викликали нерозуміння та занепокоєння в користувачів.

Сам герой історії говорить, що встановив камеру спостереження на своїй території, яка й роздратувала сусіда, пише автор посту в Reddit.

За словами американця, він встановив фотопастку на власній ділянці, спрямовану на громадську дорогу. Сам він живе в горах і поставив її дуже низько, щоб знімати дорогу.

"У нашому районі багато койотів, і останнім часом двоє великих частенько граються на дорозі — я хотів їх зафіксувати. Мій сусід навпроти побачив, як я її ставлю, і розлютився, наказав одразу прибрати.Він не хоче, щоб щось було спрямоване на його будинок, і пригрозив: якщо побачить камеру, викличе поліцію або розстріляє її. Вона стояла на моїй власності й була дуже низько", — говорить чоловік.

Камера спостереження стала причиною конфлікту Фото: Pixels

Далі більше — тон і слова чоловіка були надзвичайно агресивними. Попри запевнення чоловіка, що камера не спрямована на його будинок і вона буде заради зйомки лише койотів, сусід ще більше розгнівався та пообіцяв "пристрелити камеру".

"У підсумку я прибрав камеру, але що б ви зробили на моєму місці? (Додам, що в нього самого кілька камер, і майже всі сусіди мають Ring-камери)", — розповідає американець.

Попри те, що господар зрештою демонтував камеру, коментатори закликають його повернути її на місце, щоб стримати неадекватного сусіда. Юзери радили герою історії наступне:

"Поверни її назад, ще й додай іншу, спрямовану на першу, щоб зафіксувати, якщо він спробує її зняти. Так у тебе буде доказ для поліції";

"Та хай іде лісом. Постав її назад на своєму подвір’ї. А ще одну — щоб контролювати першу. І ще одну — щоб контролювати обидві. Зроби так, щоб він не зміг чіпати твої камери, не потрапивши в кадр";

"Крім того, повідом шерифа, щоб він особисто попередив сусіда не стріляти у твій бік після його погроз. Не можна таке залишати без уваги";

"Він погрожує застосувати силу, що може поставити під загрозу тебе чи інших. Сувора розмова з поліцією повинна охолодити його запал".

Раніше Фокус повідомляв, що камери розкрили причину "дивної" поведінки сусідки. Справа з діями жінки дійшла до суду, який виніс неочікуване рішення.

Згодом стало відомо, як жінка поглянула на будинок свого сусіда і жахнулася. Сусід без попередження встановив камеру, спрямовану на чужий будинок.