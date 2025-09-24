Начальница влюбилась в подчиненного и "подарила" ему $420 тысяч на развод

В Китае разгорелся громкий судебный спор после того, как предпринимательница по фамилии Чжу из Чунцина профинансировала развод своего молодого подчиненного, а затем попыталась вернуть деньги.

Спустя год китаянка попыталась вернуть свои деньги, обратившись в суд. Об этом пишет SCMP.

Бизнес-леди по фамилии Чжу из Чунцина влюбилась в своего сотрудника по имени Хэ, который был младше и женат. Чтобы ускорить его развод, она перевела 420 тысяч долларов (около 9 млн гривен) его жене Чэнь. Сумма предназначалась как компенсация и помощь в воспитании ребенка.

После этого Чжу и Хэ прожили вместе год, однако вскоре решили расстаться. Тогда предпринимательница обратилась в суд, требуя вернуть деньги.

Первое судебное разбирательство завершилось в ее пользу. Средства признали "недействительным даром", нарушающим нормы морали и общественный порядок. Но Чэнь и Хэ подали апелляцию, и суд высшей инстанции отменил решение, указав, что Чжу сама ускорила развод, а доказательств того, что именно она лично передала деньги, представлено не было. В итоге средства были признаны выплатой от имени Хэ, а Чэнь освобождена от возврата.

После расставания с мужчиной предпринимательница обратилась в суд, требуя вернуть деньги Фото: Shutterstock

Реакция соцсетей

История вызвала бурные обсуждения в китайских соцсетях. Пользователи резко раскритиковали поступок Чжу.

"Абсурдно тратить три миллиона юаней на развод подчиненного";

"Неразумно разрушать чужой брак, а потом требовать деньги обратно";

"Отличный план завести красивого мужа. Вдруг его заметит богатая женщина, и я смогу разбогатеть в одночасье".

