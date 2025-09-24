Начальниця закохалася в підлеглого і "подарувала" йому $420 тисяч на розлучення

У Китаї розгорілася гучна судова суперечка після того, як підприємиця на прізвище Чжу з Чунцина профінансувала розлучення свого молодого підлеглого, а потім спробувала повернути гроші.

Через рік китаянка спробувала повернути свої гроші, звернувшись до суду. Про це пише SCMP.

Бізнеследі на прізвище Чжу з Чунціна закохалася у свого співробітника на ім'я Хе, який був молодший і одружений. Щоб прискорити його розлучення, вона переказала 420 тисяч доларів (близько 9 млн гривень) його дружині Чень. Сума призначалася як компенсація і допомога у вихованні дитини.

Після цього Чжу і Хе прожили разом рік, проте незабаром вирішили розлучитися. Тоді підприємниця звернулася до суду, вимагаючи повернути гроші.

Перший судовий розгляд завершився на її користь. Кошти визнали "недійсним даром", що порушує норми моралі та громадський порядок. Але Чень і Хе подали апеляцію, і суд вищої інстанції скасував рішення, вказавши, що Чжу сама прискорила розлучення, а доказів того, що саме вона особисто передала гроші, представлено не було. У підсумку кошти були визнані виплатою від імені Хе, а Чень звільнена від повернення.

Після розставання з чоловіком підприємиця звернулася до суду, вимагаючи повернути гроші Фото: Shutterstock

Реакція соцмереж

Історія викликала бурхливі обговорення в китайських соцмережах. Користувачі різко розкритикували вчинок Чжу.

"Абсурдно витрачати три мільйони юанів на розлучення підлеглого";

"Нерозумно руйнувати чужий шлюб, а потім вимагати гроші назад";

"Чудовий план завести красивого чоловіка. Раптом його помітить багата жінка, і я зможу розбагатіти відразу".

