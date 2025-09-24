Поддержите нас UA
Пенсионерка ночует в палатке из-за опасений, что ее дом скоро рухнет в море (фото)

Вид с высоты птичьего полета на дома в Саффолке, расположенные у края обрыва, размываемого морем
Дом британки Джин Флик был построен в 1928 году и некогда имел пять спален | Фото: SWNS

88-летняя Джин Флик из Торпенесса (Великобритания) живет в доме, который в любой момент может оказаться под угрозой сноса из-за прибрежной эрозии.

Власти предупредили британку, что "ничего нельзя сделать", чтобы спасти здание, если линия обрыва вплотную приблизится к его стенам. Об этом пишет The Sun.

Дом Джин был построен в 1928 году и некогда имел пять спален. Позднее одна из них была переоборудована в гостиную с видом на море. Сейчас у здания четыре спальни, и оно стоит на самом краю обрыва. Вдовствующая хозяйка проживает здесь уже 25 лет и признается, что "сердце разорвется", если дом придется снести.

Флик рассказывает, что переехала в Торпенесс вместе со вторым мужем, когда решила начать новую жизнь после смерти первого супруга от рака. Вскоре и ее новый избранник скончался от той же болезни. С тех пор женщина живет одна, однако дом остается для нее символом семейного счастья и силы.

88-летняя женщина стоит у своего дома в Саффолке, рядом с обрывом, подточенным эрозией
Женщина признается, что каждую ночь боится сильных ветров и приливов
Фото: SWNS

Опасность нависла над зданием из-за ускоренной эрозии побережья. В 2022 году соседний дом на той же улице уже был снесен, а шторм "Бабет" в 2023 году серьезно подточил скалы. За последние недели еще один участок земли обрушился в море.

Женщина признается, что каждую ночь боится сильных ветров и приливов.

"Я просто жду и надеюсь, что приливов не будет. Прошлой ночью был шторм, но мы все еще стоим на ногах", — говорит британка.

Пенсионерка пыталась добиться установки защитных сооружений у подножия скал, однако специалисты заявили, что тяжелая техника не сможет добраться до этого участка без риска повредить грунт. Таким образом, проект признали нереализуемым.

Дом в Великобритании на краю скалы, под которой обваливается грунт из-за прибрежной эрозии
Специалисты заявили, что тяжелая техника не сможет добраться до этого участка без риска повредить грунт
Фото: SWNS

Согласно Плану управления береговой линией, для этого участка применяется стратегия "управляемого выравнивания" — допускаются меры для замедления эрозии, но не для ее полной остановки.

Несмотря на мрачные прогнозы, Джин Флик не теряет оптимизма.

"Вы можете увидеть меня в фургоне или палатке на пустоши, но пока я надеюсь, что дом устоит", — добавила она.

