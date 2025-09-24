Пенсионерка ночует в палатке из-за опасений, что ее дом скоро рухнет в море (фото)

88-летняя Джин Флик из Торпенесса (Великобритания) живет в доме, который в любой момент может оказаться под угрозой сноса из-за прибрежной эрозии.

Власти предупредили британку, что "ничего нельзя сделать", чтобы спасти здание, если линия обрыва вплотную приблизится к его стенам. Об этом пишет The Sun.

Дом Джин был построен в 1928 году и некогда имел пять спален. Позднее одна из них была переоборудована в гостиную с видом на море. Сейчас у здания четыре спальни, и оно стоит на самом краю обрыва. Вдовствующая хозяйка проживает здесь уже 25 лет и признается, что "сердце разорвется", если дом придется снести.

Флик рассказывает, что переехала в Торпенесс вместе со вторым мужем, когда решила начать новую жизнь после смерти первого супруга от рака. Вскоре и ее новый избранник скончался от той же болезни. С тех пор женщина живет одна, однако дом остается для нее символом семейного счастья и силы.

Женщина признается, что каждую ночь боится сильных ветров и приливов Фото: SWNS

Опасность нависла над зданием из-за ускоренной эрозии побережья. В 2022 году соседний дом на той же улице уже был снесен, а шторм "Бабет" в 2023 году серьезно подточил скалы. За последние недели еще один участок земли обрушился в море.

"Я просто жду и надеюсь, что приливов не будет. Прошлой ночью был шторм, но мы все еще стоим на ногах", — говорит британка.

Пенсионерка пыталась добиться установки защитных сооружений у подножия скал, однако специалисты заявили, что тяжелая техника не сможет добраться до этого участка без риска повредить грунт. Таким образом, проект признали нереализуемым.

Специалисты заявили, что тяжелая техника не сможет добраться до этого участка без риска повредить грунт Фото: SWNS

Согласно Плану управления береговой линией, для этого участка применяется стратегия "управляемого выравнивания" — допускаются меры для замедления эрозии, но не для ее полной остановки.

Несмотря на мрачные прогнозы, Джин Флик не теряет оптимизма.

"Вы можете увидеть меня в фургоне или палатке на пустоши, но пока я надеюсь, что дом устоит", — добавила она.

