Пенсіонерка ночує в наметі через побоювання, що її будинок скоро завалиться в море (фото)

88-річна Джин Флік із Торпенесса (Велика Британія) живе в будинку, який будь-якої миті може опинитися під загрозою знесення через прибережну ерозію.

Related video

Влада попередила британку, що "нічого не можна зробити", щоб врятувати будівлю, якщо лінія обриву впритул наблизиться до її стін. Про це пише The Sun.

Будинок Джин був побудований 1928 року і колись мав п'ять спалень. Пізніше одну з них було переобладнано у вітальню з видом на море. Зараз у будівлі чотири спальні, і вона стоїть на самому краю обриву. Вдовиця-господиня проживає тут уже 25 років і зізнається, що "серце розірветься", якщо будинок доведеться знести.

Флік розповідає, що переїхала в Торпенесс разом із другим чоловіком, коли вирішила почати нове життя після смерті першого чоловіка від раку. Незабаром і її новий обранець помер від тієї ж хвороби. Відтоді жінка живе сама, проте дім залишається для неї символом сімейного щастя і сили.

Жінка зізнається, що щоночі боїться сильних вітрів і припливів Фото: SWNS

Небезпека нависла над будівлею через прискорену ерозію узбережжя. У 2022 році сусідній будинок на тій самій вулиці вже було знесено, а шторм "Бабет" у 2023 році серйозно підточив скелі. За останні тижні ще одна ділянка землі обвалилася в море.

Жінка зізнається, що щоночі боїться сильних вітрів і припливів.

"Я просто чекаю і сподіваюся, що припливів не буде. Минулої ночі був шторм, але ми все ще стоїмо на ногах", — каже британка.

Пенсіонерка намагалася домогтися встановлення захисних споруд біля підніжжя скель, проте фахівці заявили, що важка техніка не зможе дістатися до цієї ділянки без ризику пошкодити ґрунт. Таким чином, проєкт визнали нереалізованим.

Фахівці заявили, що важка техніка не зможе дістатися до цієї ділянки без ризику пошкодити ґрунт Фото: SWNS

Згідно з Планом управління береговою лінією, для цієї ділянки застосовується стратегія "керованого вирівнювання" — допускаються заходи для уповільнення ерозії, але не для її повної зупинки.

Незважаючи на похмурі прогнози, Джин Флік не втрачає оптимізму.

"Ви можете побачити мене у фургоні або наметі на пустищі, але поки що я сподіваюся, що будинок встоїть", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина довгий час не розуміла, чому люди знімають її будинок. У США господиня собаки на ім'я Бенджі несподівано стала зіркою соцмереж після того, як перетворила своє житло на місце для святкування дня народження вихованця.

Також стало відомо, що пара під час ремонту покинутого будинку натрапила на "скарб" за стіною. Подружжя вирішило повністю оновити будівлю, щоб перетворити її на місце, про яке мріяло. Однак замість звичайних будівельних клопотів їм довелося зіткнутися з сюрпризом.