Неразлучных котят приютили вместе: то, что увидела хозяйка дальше, стало вирусным (видео)

Жительница США забрала домой серого и рыжего котиков из приюта, которые являются закадычными друзьями. Оба пушистика стали звездами сети благодаря милым кадрам женщины.

Владелица котов показала, как они обнимаются в разных позах и повторяют друг друга в милой "обстановке", говорится в посте женщины в Reddit.

Сообщение американки стало вирусным — набрало 34 тыс. реакций. Владелица показала обоих котят, которые имеют волшебные имена — Soy Sauce (Соевый соус) и Orange Chicken (Оранжевый цыпленок).

На фото можно увидеть рыжего и серого котят, которые обнимаются в разных позах. Сама владелица показала "bonded pair", то есть тесно связанная пара, которая делится особой связью, и приют стремится, чтобы их взяли вместе.

Котики вместе отдыхают

На обнародованных фото серый и рыжий котенок отдыхали на одном диване. На первой фотографии они формируют круг, на втором — лежат рядом в длину, а на третьем — рядом с парнем владелицы.

"Такие пары имеют больше социального развития, легкую адаптацию, меньше конфликтов, больше положительных эмоций и экономию на средствах с уходом. В то же время владельцы такой пары должны учитывать риски длительного пребывания в приюте, расходы на корм, наполнители и медицинские услуги, а также больше времени на внимание и возможные конфликты", — пишут зоологи.

Реакция соцсетей

Пользователи в сети выразили восхищение увиденными кадрами. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Два котенка сразу — это самое лучшее! Наслаждайтесь их забавными выходками!";

"Мне нравится, что вы оставили их вместе! Вместе они могут завоевать мир своей милотой!";

"Две милоты и две радости";

"Фото дня для меня".

