Кинорай для котиков: блогерша показала легендарный музей, где живут почти 60 пушистых (видео)

27-летняя Эмма Комбс посетила канадский кинотеатр Highland Cinema, в котором присутствуют все атрибуты для соответствующего заведения. Однако после того, как она переступила порог этого места, то увидела десятки местных котиков, которые живут рядом.

Девушка говорит, что владельцы заведения не могли бросить животных и взяли их под свою опеку, говорится в ролике блогера в Instagram.

Ролик Эммы набрал более 1 млн просмотров и стал вирусным. Сама блогер говорит, что этот — больше, чем просто место для просмотра фильмов, который одновременно является музеем кино и настоящим приютом для брошенных животных.

"Это было похоже на капсулу времени! Здесь можно увидеть проекторы еще с 30-х годов, старые афиши, целые коллекции кинематографических сокровищ. А снаружи — большие вольеры, где живут спасенные коты. Есть даже фильм о владельце кинотеатра", — рассказывает Эмма.

На сайте заведения говорится, что сейчас они ухаживают за 58 брошенными домашними котами. Средств не хватает, ведь надо кормить животных, покупать лекарства, оплачивать ветеринаров. В фойе даже установили ящики для пожертвований.

Сейчас кинотеатр продолжает жить и удивлять посетителей. За $6 (почти 250 грн) можно не только окунуться в мир киноистории, но и провести время в компании десятков пушистых "зрителей".

"Очевидно, что Highland Cinema начался как проект страсти. И это невероятно — видеть, сколько людей любят его. Это место для всех: и для киноманов, и для тех, кто просто обожает котов", — говорит Эмма.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, пользователи не скрывали своего интереса к месту и пушистым жителям. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Лучший рай для котиков";

"Теперь знаю, куда поеду смотреть фильмы";

"Надо поддержать заведение. Люди сохраняют наследие кино и животных";

"Увидел парочку пушистых, мне вон тот черный пришелся по душе".

