Кінорай для котиків: блогерка показала легендарний музей, де живуть майже 60 пухнастих (відео)

27-річна Емма Комбс відвідала канадський кінотеатр Highland Cinema, в якому присутні всі атрибути для відповідного закладу. Однак після того, як вона переступила поріг цього місця, то побачила десятки місцевих котиків, які мешкають поруч.

Дівчина говорить, що власники закладу не могли покинути тварин і взяли їх під свою опіку, йдеться в ролику блогерки в Instagram.

Ролик Емми набрав понад 1 млн переглядів і став вірусним. Сама блогерка каже, що цей — більше, ніж просто місце для перегляду фільмів, який водночас є музеєм кіно і справжнім притулком для покинутих тварин.

"Це було схоже на капсулу часу!. Тут можна побачити проєктори ще з 30-х років, старі афіші, цілі колекції кінематографічних скарбів. А назовні — великі вольєри, де живуть врятовані коти. Є навіть фільм про власника кінотеатру", — розповідає Емма.

На сайті закладу йдеться, що нині вони доглядають 58 покинутих домашніх і диких котів. Коштів не вистачає, адже треба годувати тварин, купувати ліки, оплачувати ветеринарів. У фоє навіть встановили скриньки для пожертв.

Наразі кінотеатр продовжує жити й дивувати відвідувачів. За $6 (майже 250 грн) можна не лише зануритися у світ кіноісторії, а й провести час у компанії десятків пухнастих "глядачів".

"Очевидно, що Highland Cinema почався як проєкт пристрасті. І це неймовірно — бачити, скільки людей люблять його. Це місце для всіх: і для кіноманів, і для тих, хто просто обожнює котів", — говорить Емма.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери не приховували свого зацікавлення до місця та пухнастих мешканців. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Найкращий рай до котиків";

"Тепер знаю, куди поїду дивитися фільми";

"Треба підтримати заклад. Люди зберігають спадок кіно та тварин";

"Побачив парочку пухнастих, мені он той чорний припав до душі".

