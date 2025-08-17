Кредит в $1 000 000: подружжя пішло на шалений ризик, щоб врятувати старий кінотеатр

Подружжя з Пенсільванії взяло кредит у 1 мільйон доларів, щоб зберегти найстаріший автокінотеатр у світі. Вони залишили роботу та використали власні заощадження, аби відновити заклад у місті Орефілд.

Related video

Як повідомляє CNBC, Метт МакКленахан та Лорен Макчесні вирішили врятувати Shankweiler's Drive-In – кінотеатр, який працює з 1934 року. Щоб укласти угоду, пара витратила всі накопичення та підписала позику на мільйон доларів.

Для 35-річного МакКленахана це рішення було особистим.

"Це був дуже особистий зв'язок, бо я виріс тут, тому в мене було бажання зберегти частинку свого дитинства", – сказав він.

41-річна Макчесні залишила роботу в медичній сфері, щоб повністю зосередитися на новій справі.

"Я думала, що буде набагато страшніше кидати попередню кар’єру. Але щойно я зробила цей перехід, все стало на свої місця і набуло сенсу", – пояснила вона.

Разом із тим подружжя зізнається, що тиск на них великий.

"Оскільки це історична подія, оскільки це така особлива подія, на нас чиниться додатковий тиск, щоб досягти успіху в цій справі", – сказала Макчесні.

Історія їхнього знайомства також пов’язана з кіно. Вони зустрілися в іншому автокінотеатрі, де тоді працював МакКленахан.

"Він забрав мій квиток, і ми почали зустрічатися приблизно через рік після цього", – згадала вона.

Сьогодні пара прагне поєднати традиційну атмосферу Shankweiler's із новими форматами.

"Шанквайлерс був тихим кінотеатром на задньому дворі. Він існував для того, щоб показувати фільми для свого району, і це було саме те, що потрібно. Ми намагаємося підняти це на новий рівень", – розповів МакКленахан.

Фінансова сторона лишається складною.

"У вас надходить купа грошей, а потім ще більше грошей виходить", – визнав він. Через значні витрати власники працюють увесь рік. "Оскільки у нас були всі ці платежі, і ми мали почати сплачувати кредит, а також рахунки, нам довелося працювати цілий рік", – пояснила Макчесні.

"Окрім фільмів, є багато іншого, на що глядачі можуть чекати, коли приходять до нашого кінотеатру. Це більше, ніж просто фільми. Це ціла ніч", – зазначив МакКленахан.

Для подружжя головною винагородою є реакція відвідувачів.

"Коли йдуть фільми, і ти дивишся, як сотні людей діляться цим неймовірним досвідом, чудово проводять час і всі щасливі, це ніби якийсь тягар спадає з ніг, і ти розумієш, що саме для цього ми це робимо. У цьому просторі спільнота об’єднується, і ми сприяємо чомусь справді особливому", – підсумував він.

Нагадаємо, перший автокінотеатр у США відкрився в 1933 році у штаті Нью-Джерсі. В середині ХХ століття цей формат пережив справжній бум, а у 1950-х роках у країні працювало понад 4 тисячі подібних закладів. Сьогодні їхня кількість значно зменшилася, проте окремі майданчики, як-от Shankweiler's, залишаються культурними символами для місцевих громад.

Як повідомляв Фокус, люди прийшли у кінотеатр на фільм жахів, але були налякані не лише розвитком подій на екрані.

Фокус також писав, що Том Круз заліз на дах кінотеатру в Лондоні.