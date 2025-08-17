Кредит в $1 000 000: супруги пошли на безумный риск, чтобы спасти старый кинотеатр

Супруги из Пенсильвании взяли кредит в 1 миллион долларов, чтобы сохранить старейший автокинотеатр в мире. Они оставили работу и использовали собственные сбережения, чтобы восстановить заведение в городе Орефилд.

Как сообщает CNBC, Мэтт МакКленахан и Лорен Макчесни решили спасти Shankweiler's Drive-In — кинотеатр, который работает с 1934 года. Чтобы заключить сделку, пара потратила все накопления и подписала заем на миллион долларов.

Для 35-летнего МакКленахана это решение было личным.

"Это была очень личная связь, потому что я вырос здесь, поэтому у меня было желание сохранить частичку своего детства", — сказал он.

41-летняя Макчесни оставила работу в медицинской сфере, чтобы полностью сосредоточиться на новом деле.

"Я думала, что будет гораздо страшнее бросать предыдущую карьеру. Но как только я сделала этот переход, все стало на свои места и приобрело смысл", — пояснила она.

Вместе с тем супруги признаются, что давление на них большое.

"Поскольку это историческое событие, поскольку это такое особенное событие, на нас оказывается дополнительное давление, чтобы добиться успеха в этом деле", — сказала Макчесни.

История их знакомства также связана с кино. Они встретились в другом автокинотеатре, где тогда работал МакКленахан.

"Он забрал мой билет, и мы начали встречаться примерно через год после этого", — вспомнила она.

Сегодня пара стремится совместить традиционную атмосферу Shankweiler's с новыми форматами.

"Шанквайлерс был тихим кинотеатром на заднем дворе. Он существовал для того, чтобы показывать фильмы для своего района, и это было именно то, что нужно. Мы пытаемся поднять это на новый уровень", — рассказал МакКленахан.

Финансовая сторона остается сложной.

"У вас поступает куча денег, а потом еще больше денег выходит", — признал он. Из-за значительных расходов владельцы работают весь год. "Поскольку у нас были все эти платежи, и мы должны были начать платить кредит, а также счета, нам пришлось работать целый год", — пояснила Макчесни.

"Кроме фильмов, есть много другого, чего зрители могут ждать, когда приходят в наш кинотеатр. Это больше, чем просто фильмы. Это целая ночь", — отметил МакКленахан.

Для супругов главным вознаграждением является реакция посетителей.

"Когда идут фильмы, и ты смотришь, как сотни людей делятся этим невероятным опытом, прекрасно проводят время и все счастливы, это как будто какой-то груз спадает с ног, и ты понимаешь, что именно для этого мы это делаем. В этом пространстве сообщество объединяется, и мы способствуем чему-то действительно особенному", — подытожил он.

Напомним, первый автокинотеатр в США открылся в 1933 году в штате Нью-Джерси. В середине ХХ века этот формат пережил настоящий бум, а в 1950-х годах в стране работало более 4 тысяч подобных заведений. Сегодня их количество значительно уменьшилось, однако отдельные площадки, такие как Shankweiler's, остаются культурными символами для местных общин.

