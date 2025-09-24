Нерозлучних кошенят прихистили разом: те, що побачила господиня далі, стало вірусним (відео)

Мешканка США забрала додому сірого та рудого котиків з притулку, які є нерозлучними друзями. Обидва пухнастики стали зірками мережі завдяки милим кадрам жінки.

Власниця котів показала, як вони обіймаються в різних позах і повторюють один одного в милій "обстановці", йдеться в пості жінки в Reddit.

Повідомлення американки стало вірусним — набрало 34 тис. реакцій. Власниця показала обох кошенят, які мають чарівні імена — Soy Sauce (Соєвий соус) та Orange Chicken (Помаранчеве курча).

На фото можна побачити рудого та сірого кошенят, які обіймаються в різних позах. Сама власниця показала "bonded pair", тобто тісно пов’язана пара, яка ділиться особливим зв’язком, і притулок прагне, щоб їх взяли разом.

Котики разом відпочивають Фото: Reddit Котики разом відпочивають Фото: Reddit

На оприлюднених фото сіре та руде кошеня відпочивали на одному дивані. На першій світлині вони формують коло, на другому — лежать поруч в довжину, а на третьому — поруч з хлопцем власниці.

За даними сайту VCA Animal Hospitals, кошенята — не просто милий дует, а "bonded pair", тобто тісно пов’язана пара, яка ділиться особливим зв’язком, і притулок прагне, щоб їх взяли разом.

"Такі пари мають більше соціального розвитку, легшу адаптацію, менше конфліктів, більше позитивних емоцій та економію на коштах з доглядом. Водночас власникам такої пари повинні враховувати ризики тривалого перебування в притулку, витрати на корм, наповнювачі та медичні послуги, а також більше часу на увагу та можливі конфлікти", — пишуть зоологи.

Реакція соцмереж

Користувачі в мережі висловили захоплення побаченими кадрами. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Два кошенята одразу — це найкраще! Насолоджуйтеся їхніми кумедними витівками!";

"Мені подобається, що ви залишили їх разом! Разом вони можуть завоювати світ своєю милотою!";

"Дві милоти та дві радості";

"Фото дня для мене".

