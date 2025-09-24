Пассажира бизнес-класса попросили поменяться местами с семьей: ответ ошеломил семью

Один пассажир бизнес-класса из США оказался в ситуации, когда его попросили сменить место на другое. Однако эта ситуация имела необычное продолжение, которая вызвала оживленную дискуссию в сети.

Мужчина объяснил, что сидел в экономклассе на полностью заполненном международном рейсе, когда на борт поднялась семья с маленьким ребенком, говорится в посте автора в Reddit.

Пост пассажира стал популярным — набрал 9,5 тыс. реакций и комментариев. Мужчина говорит, что жена с малышом сели в среднем ряду рядом с ним, а отец — владелец билета бизнес-класса — спросил, не поменяется ли пассажир местом, чтобы он мог сидеть с семьей.

"Я колебался, но спросил, какое у него место. К моему удивлению, он ответил, что у него есть место в бизнес-классе, поэтому я, конечно, сказал "абсолютно!" — написал пассажир.

Но ситуация приобрела странный оборот, когда отец вдруг настоял, что его жена должна занять место в бизнес-классе, и попросил пассажира пересадить себя на ее среднее место.

"Я сказал нет, я не пересяду в средний ряд и не буду зажат рядом с кричащим малышом... да и вы же сами говорили, что хотите сидеть с семьей?" — вспомнил пользователь.

Спор обострился, пока не вмешался бортпроводник. Проверив билеты, стюардесса провела пассажира на место в бизнес-классе, которое ему изначально и обещали.

"Излишне говорить, что полет у меня получился очень приятным", — написал автор.

Ведущий эксперт по этикету и основательница EtiquetteExpert.org Джо Хейс сказала Newsweek, что пассажир поступил правильно, отказавшись от этого "ужасного предложения".

"Автор совершенно прав, что отказался от этой ситуации с обменом местами. Если мужчина нарушил договоренность о месте в бизнес-классе, то должен был бы сам вернуться на свое место, а не предлагать тесное среднее место возле ребенка. Что это вообще такое? Дорогой мужчина, вам следует хорошо задуматься над тем, как вы относитесь к другим", — говорит эксперт.

Она объяснила, что просьба об обмене местами должна быть вежливой, без давления, и отказ следует принимать без споров.

"Если хотите конкретного расположения в самолете — например, чтобы все члены семьи сидели вместе, — следует бронировать и оплачивать это заранее. Если же обмен все-таки нужен, он должен происходить с уважением. Другой пассажир имеет полное право сказать "нет"", — резюмирует г-жа Гейс.

