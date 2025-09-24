Пасажира бізнес-класу попросили помінятися місцями з сім'єю: відповідь приголомшила родину

Один пасажир бізнес-класу зі США опинився у ситуації, коли його попросили змінити місце на інше. Однак ця ситуація мала незвичне продовження, яка викликала жваву дискусію в мережі.

Чоловік пояснив, що сидів в економкласі на повністю заповненому міжнародному рейсі, коли на борт піднялася сім’я з маленькою дитиною, йдеться в пості автора в Reddit.

Пост пасажира став популярним — набрав 9,5 тис. реакцій та коментарів. Чоловік говорить, що дружина з малюком сіли в середньому ряду поруч із ним, а батько — власник квитка бізнес-класу — запитав, чи не поміняється пасажир місцем, щоб він міг сидіти з родиною.

"Я вагався, але спитав, яке в нього місце. На мій подив, він відповів, що в нього є місце в бізнес-класі, тож я, звісно, сказав "абсолютно!" — написав пасажир.

Але ситуація набула дивного оберту, коли батько раптом наполіг, що його дружина має зайняти місце в бізнес-класі, і попросив пасажира пересадити себе на її середнє місце.

Конфлікт за місце у літаку Фото: Freepik

"Я сказав ні, я не пересяду в середній ряд і не буду затиснутий поруч із кричущим малюком… та й ви ж самі казали, що хочете сидіти з родиною?" — пригадав користувач.

Суперечка загострилася, поки не втрутився бортпровідник. Перевіривши квитки, стюардеса провела пасажира на місце в бізнес-класі, яке йому спочатку й обіцяли.

"Зайве казати, що політ у мене вийшов дуже приємним", — написав автор.

Провідна експертка з етикету та засновниця EtiquetteExpert.org Джо Гейс сказала Newsweek, що пасажир учинив правильно, відмовившись від цієї "жахливої пропозиції".

"Автор цілком правий, що відмовився від цієї ситуації з обміном місцями. Якщо чоловік порушив домовленість про місце в бізнес-класі, то мав би сам повернутися на своє місце, а не пропонувати тісне середнє місце біля дитини. Що це взагалі таке? Дорогий чоловіче, вам слід добре замислитися над тим, як ви ставитеся до інших", — говорить експертка.

Вона пояснила, що прохання про обмін місцями має бути ввічливим, без тиску, і відмову слід приймати без суперечок.

"Якщо хочете конкретного розташування в літаку — наприклад, щоб усі члени сім’ї сиділи разом, — слід бронювати та оплачувати це заздалегідь. Якщо ж обмін усе-таки потрібен, він має відбуватися з повагою. Інший пасажир має повне право сказати "ні"", — резюмує пані Гейс.

