Девочка одним звонком спасла маму от гибели: в службе спасения были поражены (видео)

32-летняя мама двоих детей из Великобритании Риан почувствовала приступ судорог и потеряла сознание, однако ее дочь Джессика не растерялась и набрала службу спасения. Хладнокровие и воспитание ребенка удивили сеть.

Сама женщина говорит, что у нее время от времени случались приступы, а потому научила дочь на случай судом набирать медиков, разговор с которыми женщина обнародовала в TikTok.

Ролик с вызовом в службу спасения стал вирусным — набрал более 224 тыс. просмотров. Женщина рассказала, что начала страдать от приступов с начала этого года, но в феврале, всего через несколько недель после седьмого дня рождения, Джессике пришлось применить эти знания на практике и спасти маму.

"Я чувствовала, будто простудилась, и начало тошнить. Мы смотрели телевизор в гостиной, я поднялась в ванную и начала блевать", — вспоминает Риан.

Затем, говорит британка, у нее "все потемнело": у нее случился приступ на верхушке лестницы, и она упала вниз, продолжая судорожно биться. Джессика услышала грохот, прибежала и увидела меня без сознания и с судорогами. Она вспомнила наш разговор, взяла мой телефон, разблокировала его моим отпечатком пальца и позвонила 999.

"Она говорила с замечательным диспетчером по имени Софи, которая помогала Джессике держать меня в безопасности, пока не приехали медики", — рассказала мама журналистам Newsweek.

На записи, когда Софи спросила, дышит ли мама, Джессика ответила, что не знает, и что мама лежит на полу. Диспетчер объяснила простыми словами, как проверить, двигается ли грудная клетка, — и девочка подтвердила, что да, но не уверена, в сознании ли мама.

Риан и ее храбрая 7-летняя дочь Джессика Фото: TikTok

Софи выяснила, что Риан "лежит на полу и трясется" с закрытыми глазами и не имеет во рту посторонних предметов. Она отправила скорую и все время оставалась на линии, хваля Джессику: "Ты справляешься просто замечательно".

Джессика не положила трубку, успокаивала маму словами "помощь уже едет, мама", пока в доме не послышались голоса парамедиков. Риан рассказала, что хотя этого не слышно на аудио, дочь даже очистила ей дыхательные пути, когда ее стошнило, что было "критически важно".

Она также открыла дверь для медиков и отвела братика в другую комнату, чтобы он не видел, что происходит. Из-за падения британка получила повреждения шеи, а в больнице обследование наконец объяснило ее странные приступы: большая дыра в сердце, мининсульты и сгустки крови в мозге.

Теперь женщина ждет операции на сердце и принимает лекарства, в частности противоэпилептические. Парамедики подали 7-летнюю Джессику на награду за отвагу, которую ее школа вручила в мае.

"Если бы Джессика не позвонила в тот день на 999, неизвестно, когда бы обнаружили другие проблемы. У меня теперь серьезные провалы памяти, но это небольшая цена за то, что я жива", — говорит Риан.

Теперь Риан стремится донести до родителей, насколько важно обучать детей действиям в чрезвычайных ситуациях и знать нужные номера.

"Раньше Джессика думала, что 999 — это только полиция, но теперь знает, что это для всех служб, и я спокойна, что, если понадобится, она будет знать, как действовать", — резюмировал женщина.

