Дівчинка одним дзвінком врятувала маму від загибелі: у службі порятунку були вражені (відео)

32-річна мама двох дітей з Великої Британії Ріан відчула напад судом і втратила свідомість, однак її донька Джесіка не розгубилася та набрала службу порятунку. Холоднокровність та виховання дитини здивували мережу.

Сама жінка говорить, що в неї час від часу траплялися напади, а тому навчила доньку на випадок судом набирати медиків, розмову з якими жінка оприлюднила в TikTok.

Ролик з викликом у службу порятунку став вірусним — набрав понад 224 тис. переглядів. Жінка розповіла, що почала страждати від нападів з початку цього року, але в лютому, всього через кілька тижнів після сьомого дня народження, Джесіці довелося застосувати ці знання на практиці й урятувати маму.

"Я відчувала, ніби застудилася, і почало нудити. Ми дивилися телевізор у вітальні, я піднялася у ванну й почала блювати", — згадує Ріан.

Потім, каже британка, у неї "все потемніло": у неї стався напад на верхівці сходів, і вона впала вниз, продовжуючи судомитися. Джесіка почула гуркіт, прибігла й побачила мене непритомною та з судомами. Вона згадала нашу розмову, взяла мій телефон, розблокувала його моїм відбитком пальця й подзвонила 999.

"Вона говорила з чудовою диспетчеркою на ім’я Софі, яка допомагала Джессіці тримати мене в безпеці, поки не приїхали медики", — розповіла мама журналістам Newsweek.

На записі, коли Софі запитала, чи дихає мама, Джессіка відповіла, що не знає, і що мама лежить на підлозі. Диспетчерка пояснила простими словами, як перевірити, чи рухається грудна клітка, — і дівчинка підтвердила, що так, але не впевнена, чи мама при тямі.

Ріан та її хоробра 7-річна донька Джесіка Фото: TikTok

Софі з’ясувала, що Ріан "лежить на підлозі та трясеться" із заплющеними очима й не має у роті сторонніх предметів. Вона відправила швидку та весь час залишалася на лінії, хвалячи Джессіку: "Ти справляєшся просто чудово".

Джессіка не поклала слухавку, заспокоювала маму словами "допомога вже їде, мамо", доки у домі не почулися голоси парамедиків. Ріан розповіла, що хоча цього не чути на аудіо, донька навіть очистила їй дихальні шляхи, коли її знудило, що було "критично важливо".

Вона також відімкнула двері для медиків і відвела братика до іншої кімнати, щоб він не бачив, що відбувається. Через падіння британка отримала ушкодження шиї, а в лікарні обстеження нарешті пояснило її дивні напади: велика дірка в серці, мініінсульти та згустки крові в мозку.

Тепер жінка чекає на операцію на серці й приймає ліки, зокрема протиепілептичні. Парамедики подали 7-річну Джессіку на нагороду за відвагу, яку її школа вручила в травні.

"Якби Джессіка не зателефонувала того дня на 999, невідомо, коли б виявили інші проблеми. У мене тепер серйозні провали пам’яті, але це невелика ціна за те, що я жива", — каже Ріан.

Тепер Ріан прагне донести до батьків, наскільки важливо навчати дітей дій у надзвичайних ситуаціях та знати потрібні номери.

"Раніше Джессіка думала, що 999 — це лише поліція, але тепер знає, що це для всіх служб, і я маю спокій, що, якщо знадобиться, вона знатиме, як діяти", — резюмував жінка.

