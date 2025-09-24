Остановка эскалатора в ООН: секретная служба расследует инцидент с Трампом (видео)

Секретная служба США официально начала проверку обстоятельств остановки эскалатора во время визита президента Дональда Трампа в штаб-квартиру ООН. Расследование должно выяснить, был ли инцидент случайным или преднамеренным.

Как сообщает The Independent, расследование касается события, произошедшего во вторник во время визита президентской пары в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Эскалатор неожиданно остановился, когда на него ступили президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Официальная позиция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Секретная служба является одним из агентств, которые занимаются этим вопросом. Она указала на необходимость выяснить все обстоятельства инцидента.

"Мы должны понять, что произошло на самом деле. Это вопрос безопасности и протокола", — отметила Ливитт.

Представитель администрации также упомянула о публикации в The Times, где говорилось о возможных шутках среди сотрудников ООН, но подчеркнула, что это лишь один из источников информации.

Техническое объяснение от представителей ООН

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик предложил техническую версию происшествия. Он сообщил, что инцидент мог произойти из-за случайной активации системы безопасности.

"Видеооператор делегации США мог непреднамеренно активировать защитный механизм, который срабатывает для предотвращения несчастных случаев", — пояснил Дюжаррик.

Секретная служба США традиционно расследует все инциденты, происходящие с участием президента страны. Процедура предусматривает сбор показаний, анализ записей с камер наблюдения и техническую экспертизу оборудования.

"Если расследование выявит нарушения, мы будем принимать соответствующие меры", — добавила Ливитт.

По протоколу безопасности ООН, все технические системы в штаб-квартире организации проходят регулярное техническое обслуживание. Инциденты с эскалаторами являются редкими, но не беспрецедентными.

