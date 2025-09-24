Зупинка ескалатора в ООН: секретна служба розслідує інцидент з Трампом (відео)

Секретна служба США офіційно розпочала перевірку обставин зупинки ескалатора під час візиту президента Дональда Трампа до штаб-квартири ООН. Розслідування має з'ясувати, чи був інцидент випадковим чи навмисним.

Як повідомляє The Independent, розслідування торкається події, що сталася у вівторок під час візиту президентської пари до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Ескалатор несподівано зупинився, коли на нього ступили президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп.

Офіційна позиція Білого дому

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що Секретна служба є одним з агентств, які займаються цим питанням. Вона вказала на необхідність з'ясувати всі обставини інциденту.

"Ми повинні зрозуміти, що сталося насправді. Це питання безпеки та протоколу", — зазначила Лівітт.

Представниця адміністрації також згадала про публікацію в The Times, де йшлося про можливі жарти серед співробітників ООН, але підкреслила, що це лише одне з джерел інформації.

Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт

Технічне пояснення від представників ООН

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік запропонував технічну версію події. Він повідомив, що інцидент міг статися через випадкову активацію системи безпеки.

"Відеооператор делегації США міг ненавмисно активувати захисний механізм, який спрацьовує для запобігання нещасним випадкам", — пояснив Дюжаррік.

Секретна служба США традиційно розслідує всі інциденти, що відбуваються з участю президента країни. Процедура передбачає збір свідчень, аналіз записів з камер спостереження та технічну експертизу обладнання.

"Якщо розслідування виявить порушення, ми вживатимемо відповідних заходів", — додала Лівітт.

За протоколом безпеки ООН, всі технічні системи в штаб-квартирі організації проходять регулярне технічне обслуговування. Інциденти з ескалаторами є рідкісними, але не беспрецедентними.

