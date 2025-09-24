Модель не общается с "бедными друзьями", которые зарабатывают меньше миллиона в год (фото)

29-летняя Лана Мэдисон из США зарабатывает около 1,6 миллиона долларов в год и уверена, что дружба возможна только с теми, кто способен поддерживать ее уровень расходов и образа жизни.

Трансгендерная модель из США вызвала волну возмущения и обсуждений в социальных сетях после того, как заявила, что больше не желает общаться с "бедными людьми" и предпочитает окружать себя исключительно миллионерами. Об этом пишет Daily Star.

По ее словам, ей "неинтересно" общаться с людьми, которые "паникуют, когда приходят счета" или не могут позволить себе перелет первым классом.

Лана признается, что разорвала связи со старыми друзьями из родного города в Техасе. Она считает, что зависть и недовольство со стороны близких только тянули ее назад.

"Когда я выходила куда-то и заказывала шампанское, я видела недовольные взгляды. Когда бронировала пятизвездочный отель — слышала жалобы. Я слишком много работала, чтобы позволять чужой энергии портить мою жизнь", — заявила американка.

Лана признается, что потратила свыше 50 тысяч долларов на пластические операции Фото: Instagram

Сейчас в ее окружении — более взрослые, но богатые люди. Мэдисон уверена, что именно они дают ей новые возможности и вдохновляют на достижения.

"Бедные друзья приносят драму, богатые друзья — успех", — подчеркивает она.

Лана называет себя "профессиональной моделью" и признается, что потратила свыше 50 тысяч долларов на пластические операции, чтобы выглядеть так, как ей хочется.

На модель в Instagram подписаны более 31 тысяч человек Фото: Instagram

В Instagram на нее подписаны более 31 тысяч человек, и именно там американка открыто рассказывает о своих правилах жизни. По ее словам, у богатства есть своя цена, но она считает, что честна с собой и другими.

"Я предпочту трех миллионеров в друзьях, чем тридцать завистников. Все хотят богатых друзей — я просто достаточно смела признать это", — говорит Лана.

Модель уверена, что ее принципы могут показаться суровыми, но именно они помогли ей избавиться от чувства вины и начать жить так, как она всегда мечтала.

"Теперь я не извиняюсь за успех. Двери открыты для всех, но деньги решают, кто может в них войти", — добавила она.

