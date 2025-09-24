Модель не спілкується з "бідними друзями", які заробляють менше мільйона на рік (фото)

29-річна Лана Медісон зі США заробляє близько 1,6 мільйона доларів на рік і впевнена, що дружба можлива тільки з тими, хто здатний підтримувати її рівень витрат і способу життя.

Related video

Трансгендерна модель зі США викликала хвилю обурення та обговорень у соціальних мережах після того, як заявила, що більше не бажає спілкуватися з "бідними людьми" і вважає за краще оточувати себе виключно мільйонерами. Про це пише Daily Star.

За її словами, їй "нецікаво" спілкуватися з людьми, які "панікують, коли приходять рахунки" або не можуть дозволити собі переліт першим класом.

Лана зізнається, що розірвала зв'язки зі старими друзями з рідного міста в Техасі. Вона вважає, що заздрість і невдоволення з боку близьких тільки тягнули її назад.

"Коли я виходила кудись і замовляла шампанське, я бачила незадоволені погляди. Коли бронювала п'ятизірковий готель — чула скарги. Я занадто багато працювала, щоб дозволяти чужій енергії псувати моє життя", — заявила американка.

Лана зізнається, що витратила понад 50 тисяч доларів на пластичні операції Фото: Instagram

Нині в її оточенні — більш дорослі, але багаті люди. Медісон впевнена, що саме вони дають їй нові можливості та надихають на досягнення.

"Бідні друзі приносять драму, багаті друзі — успіх", — підкреслює вона.

Лана називає себе "професійною моделлю" і зізнається, що витратила понад 50 тисяч доларів на пластичні операції, щоб мати такий вигляд, як їй хочеться.

На модель в Instagram підписані понад 31 тисяча осіб Фото: Instagram

В Instagram на неї підписані понад 31 тисяча осіб, і саме там американка відкрито розповідає про свої правила життя. За її словами, у багатства є своя ціна, але вона вважає, що чесна із собою та іншими.

"Я віддаю перевагу трьом мільйонерам у друзях, ніж тридцятьом заздрісникам. Усі хочуть багатих друзів — я просто досить смілива визнати це", — каже Лана.

Модель впевнена, що її принципи можуть здатися суворими, але саме вони допомогли їй позбутися почуття провини й почати жити так, як вона завжди мріяла.

"Тепер я не вибачаюся за успіх. Двері відкриті для всіх, але гроші вирішують, хто може в них увійти", — додала вона.

Раніше Фокус українка з "найбільшими щоками у світі" показала, який вигляд мала до пластики. Попри критику, зірка Instagram запевняє, що щаслива зі своєю зовнішністю і продовжує експериментувати з процедурами.

Також стало відомо скільки на тату витратила найбільш "розмальована" жінка Австралії. Сума вразила користувачів соцмереж.