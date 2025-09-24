Свадебное чудо для пожилых людей: невеста перенесла церемонию ради матери с деменцией (видео)

В городе Абергавенни (Великобритания) состоялась необычная свадьба, которую устроили непосредственно в доме престарелых. Невеста Рэйчел Берри перенесла церемонию, чтобы ее 75-летняя мать с деменцией могла присутствовать.

Как сообщает BBC, событие произошло в среду в заведении Foxhunters Care Community. Рэйчел и ее жених Майк специально выбрали этот день, чтобы мать невесты Рут могла стать свидетелем их счастья.

Особый день для особенной мамы

43-летняя Рэйчел объяснила решение просто: "Мы бы не поженились, если бы мама не была с нами".

Пара считала присутствие матери обязательным условием для такого важного жизненного шага.

"Это был волшебный, особенный день", — добавила счастливая невеста.

Персонал заведения подготовил помещение к празднику — украсили комнату воздушными шариками и расстелили красную дорожку. Жители дома также присоединились к празднованию, одевшись в праздничную одежду.

Церемония благословения и поддержка семьи

Церемонию благословения провел менеджер заведения Ричард Кларк, который является зарегистрированным церковнослужителем. Рэйчел к алтарю сопровождал брат Саймон, а невестка Эмма исполняла обязанности и подружки невесты, и шафера.

"Когда она сказала, что собирается сделать это здесь, я подумала, что это отличная идея", — рассказала Эмма.

Реакция персонала и жителей

Менеджер дома престарелых Лия Морт была восхищена идеей пары: "Рэйчел спросила нас несколько недель назад, может ли она провести здесь свою свадьбу. Мы никогда раньше такого не проводили, поэтому это было довольно увлекательно".

"Рут так счастлива видеть, как ее дочь выходит замуж, это невозможно описать", — добавила Морт.

Счастливый финал и благодарность

После регистрации брака в ЗАГСе в Аске пара немедленно отправилась в дом престарелых для продолжения празднования. Майк поделился впечатлениями: "Это был такой вихрь. Мы раньше не видели этой установки, поэтому зайти внутрь было просто невероятно".

Рейчел выразила искреннюю благодарность персоналу: "Они сделали этот день действительно особенным. Маме точно понравилось. Мы хотели, чтобы каждый был частью нашего дня".

Напомним, деменция является серьезным заболеванием, которое затрудняет перемещение и социальное взаимодействие. Подобные инициативы помогают пациентам сохранять связь с семьей и чувствовать себя частью важных семейных событий.

