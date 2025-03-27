"Настоящая трагедия": врачи рассказали, как неизлечимая болезнь изменила Брюса Уиллиса

Диагноз "лобно-височная деменция" Брюсу Уиллису поставили два года назад. Его состояние продолжает ухудшаться, хотя и не так стремительно. Причина этого – качественная терапия, помогающая замедлить разрушительные последствия болезни.

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После публикации последних фото Брюса Уиллиса в день 70-летия актера членами его семьи врачи высказали свое мнение по поводу того, как изменилось состояние знаменитости, и как на него повлияла болезнь, пишет Daily Mail.

Два года назад у Брюса диагностировали лобно-височную деменцию. Это заболевание вызывает постепенное снижение функциональности областей мозга, связанных с личностью и языковыми способностями.

Просматривая снимки, врачи, не имеющие отношения к лечению актера, отметили ряд симптомов, характерных для течения болезни.

Сравнивая последние кадры с фотографиями с его 69-го дня рождения, специалисты отметили лишь незначительные изменения, которые могут свидетельствовать о том, что его режим лечения помогает облегчить симптомы заболевания.

"Для меня трагично то, что эти фотографии в Instagram обманчиво нормальны. Это настоящая трагедия ситуации Брюса. Эта болезнь на самом деле не влияет на внешнюю часть тела. Ее вызывает то, что происходит внутри тела", – сказал Стюарт Фишер, врач неотложной помощи из Нью-Йорка.

Оценивая состояние здоровья Уиллиса по фотографиям, доктор Крис Винтер, невролог из Вирджинии, сказал, что у актера "немного замаскированное лицо, на котором немного меньше выражения".

"Он выглядит хорошо, и приятно видеть его в окружении своей семьи, но он немного заморожен. У меня был член семьи с таким заболеванием, и на всех фотографиях, которые мы сделали с ним, он тоже смотрел в сторону. Он не был вовлечен в процесс фотосъемки, поэтому он был просто немного более отстраненным", – сказал он.

В свою очередь Озан Той, психиатр из Нью-Джерси, добавил, что очень сложно определить, насколько хорошо себя чувствует пациент, только по фотографиям или видеоклипам.

"[Но] у пациентов с ЛВД бывают взлеты и падения, некоторые дни могут быть лучше, чем другие", – отметил доктор.

Медики считают, что Уиллис, возможно, получал регулярную терапию, чтобы улучшить свою речь и сознание. Однако в среднем пациенты умирают примерно через семь лет после постановки диагноза.

Лобно-височная деменция — одна из наименее распространенных форм заболевания, в США ею страдают около 50 000-60 000 человек, а в целом по стране той или иной формой деменции болеют свыше семи миллионов людей.

ЛВД поражает лобную долю мозга, которая имеет решающее значение для когнитивных функций высокого уровня, таких как планирование, принятие решений, личность и экспрессивная речь, а также височные доли, имеющие решающее значение для обработки звуков и воспоминаний. Симптомы начинаются с потери эмпатии, трудностей с пониманием других и проблем с речью, но могут прогрессировать до невосприимчивости к близким, немоты и проблем с движением и глотанием.

Лекарства от этой болезни не существует, но могут быть назначены некоторые препараты и методы лечения, которые могут помочь облегчить симптомы, повышая уровень таких химических веществ, как дофамин в мозге.

Ранее Фокус писал, что, по словам друга Брюса Уиллиса Гленна Кэрона, актер теряет "радость жизни" и "языковые навыки".