Король кукурузных лепешек: что сказали любимые женщины Брюса Уиллиса о нем в день его 70-летия

Старшие дочери актера, а также его бывшая жена Деми Мур и нынешняя возлюбленная Эмма Хеминг показали своим подписчикам редкие кадры, которые проливают свет на состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса, а также рассказывают историю его жизни.

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Накануне легенда Голливуда Брюс Уиллис отметил свое 70-летие. По этому случаю в его доме собралась вся его большая семья, а бывшая и нынешняя жены актера Деми Мур и Эмма Хеминг, а также три его дочери от первого брака опубликовали в соцсетях поздравления.

Эмма, мать двух младших дочерей Брюса и его жена с 2009 года, поделилась архивным фото мужа, который позирует на квадроцикле. В подписи она отметила, что "нет большего фаната, чем фанат Брюса".

"Так что засыпьте его всей любовью – он почувствует ее, клянусь, почувствует. Вы – одна мощная группа. Мне нравится, как вы сплачиваетесь ради него, и я так благодарна, что у него есть вы", – написала она.

Деми Мур в сторис Instagram показала несколько снимков, где вместе с дочерьми позирует с Уиллисом, а также опубликовала трогательный пост. Они были женаты с 1987 по 2000 год и родили троих детей: Румер (36 лет), Скаут (33 года) и Таллулу (31 год). После развода бывшие супруги сохранили прекрасные отношения, и актриса всячески поддерживает Эмму Хеминг в ее борьба за полноценную жизнь Брюса, страдающего лобно-височной деменцией.

На одном из фото звезда "Субстанции" весело улыбается, обнимая бывшего мужа. Еще один кадр был сделан, когда Уиллис целовал свою внучку Луэтту, которую Румер родила в апреле 2023 года. Еще на одном снимке Таллула позирует с отцом, обнимая его.

Есть в карусели и кадр, где Брюсу делают болезненные медицинские процедуры, а дочери поддерживают его.

Мур также показала своим подписчикам пирожные с лицом актера, украшенные цветной глазурью и числом "70".

"С днем ​​рождения, BW! Мы любим тебя", – подписала она снимки.

В свою очередь Румер показала видео, где Деми и Брюс танцуют на кухне.

"Королю… Я люблю тебя, Даддио. С 70-летием, папа", – подписала пост дочь актера.

Скаут порадовала своих подписчиков и поклонников отца целой серией архивных фото с ним, а также роликом, где запечатлен уже больной Брюс.

"С днем ​​рождения, Величайший на все времена. Каждый день я благодарю богов за то, что 50% моей ДНК от него. Музыка, которую я создаю, магия, которую я создаю, и магнетическое озорство, которое я провоцирую, – это наследие моего отца, живущее в мире", – написала средняя дочь Уиллиса.

Талула и вовсе посвятила отцу сразу несколько постов. Так, она опубликовала фото с отцом, одетым в светлый пиджак, белую футболку и черные джинсы, а также снимок с ним и матерью.

"С 70-летием моего любимого парня. Я люблю свою семью", – говорится в подписи.

Она также показала архивное фото с актером, посвятив в этот раз ему много теплых слов. В частности, она сказала, что ее отец – "космонавт, герой со значком, дерзкий детектив с непревзойденным юмором", и для нее было привилегией наблюдать, как все эти разные персонажи оживают и вписываются в историю благодаря его врожденному духу и душе.

"Но на самом деле – это мой папа. В детстве меня так часто спрашивали, каково это – иметь Брюса Уиллиса с большой буквы в качестве отца, что каким-то образом эти люди думали, что когда они видели, как он прыгает со зданий через 20-футовый экран, он оставался очень большим. Он человек, мужчина, сын, ребенок из Джерси, который сорвал чертов джекпот жизни по счастливой случайности, которую он даже не мог объяснить. И я люблю этого парня из Джерси, который расчесывал мои волосы в ванной и всегда следил за тем, чтобы я раскладывала полотенце перед едой на его кровать, и которого повсюду в нашем безопасном кругу близких называют Королем кукурузных лепешек", – раскрывает семейные секреты дочь легенды.

Таллула призналась, что годами краснела, когда люди узнавали ее полное имя.

"Но я чертовски горжусь тем, что я Таллула Белль Брюс Уиллис", – резюмировала она.

В феврале 2023 года близкие Брюса сообщили, что у него диагностировали лобно-височную деменцию. Это произошло через год после того, как у него выявили афазию. Узнав о первом диагнозе, Уиллис ушел из профессии, а также продал несколько объектов недвижимости, чтобы помочь своей семье финансово.

Сейчас болезнь прогрессирует, и некогда популярный актер практически не разговаривает, с трудом узнает близких и продолжает терять связь с реальностью. Однако его семья делает все возможное, чтобы подарить ему как можно больше любви.

Ранее Фокус писал, что в январе тяжелобольной Брюс Уиллис поблагодарил спасателей, которые тушат пожары в Лос-Анджелесе.