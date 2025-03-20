Король кукурудзяних коржів: що сказали улюблені жінки Брюса Вілліса про нього в день його 70-річчя

Старші доньки актора, а також його колишня дружина Демі Мур і нинішня кохана Емма Гемінг показали своїм підписникам рідкісні кадри, які проливають світло на стан тяжкохворого Брюса Вілліса, а також розповідають історію його життя.

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Напередодні легенда Голлівуду Брюс Вілліс відзначив своє 70-річчя. З цієї нагоди в його домі зібралася вся його велика сім'я, а колишня і нинішня дружини актора Демі Мур і Емма Гемінг, а також три його доньки від першого шлюбу опублікували в соцмережах привітання.

Емма, мати двох молодших доньок Брюса і його дружина з 2009 року, поділилася архівним фото чоловіка, який позує на квадроциклі. У підписі вона зазначила, що "немає більшого фаната, ніж фанат Брюса".

"Тож засипте його всією любов'ю – він відчує її, клянуся, відчує. Ви – одна потужна група. Мені подобається, як ви згуртовуєтеся заради нього, і я так вдячна, що в нього є ви", – написала вона.

Демі Мур у сторіс Instagram показала кілька знімків, де разом із доньками позує з Віллісом, а також опублікувала зворушливий пост. Вони були одружені з 1987 по 2000 рік і народили трьох дітей: Румер (36 років), Скаут (33 роки) і Таллулу (31 рік). Після розлучення колишнє подружжя зберегло чудові стосунки, й акторка всіляко підтримує Емму Гемінг у її боротьбі за повноцінне життя Брюса, котрий страждає на лобно-скроневу деменцію.

На одному з фото зірка "Субстанції" весело посміхається, обіймаючи колишнього чоловіка. Ще один кадр був зроблений, коли Вілліс цілував свою онуку Луетту, яку Румер народила у квітні 2023 року. Ще на одному знімку Таллула позує з батьком, обіймаючи його.

Є в каруселі й кадр, де Брюсу роблять болючі медичні процедури, а доньки підтримують його.

Мур також показала своїм підписникам тістечка з обличчям актора, прикрашені кольоровою глазур'ю і числом "70".

"З днем народження, BW! Ми любимо тебе", – підписала вона знімки.

Зі свого боку Румер показала відео, де Демі і Брюс танцюють на кухні.

"Королю... Я люблю тебе, Даддіо. З 70-річчям, тату", – підписала пост донька актора.

Скаут потішила своїх підписників і шанувальників батька цілою серією архівних фото з ним, а також роликом, де зображений уже хворий Брюс.

"З днем народження, Найвеличніший на всі часи. Щодня я дякую богам за те, що 50% моєї ДНК від нього. Музика, яку я створюю, магія, яку я створюю, і магнетичне пустощі, які я провокую, – це спадщина мого батька, яка живе у світі", – написала середня дочка Вілліса.

Талула і зовсім присвятила батькові відразу кілька постів. Так, вона опублікувала фото з батьком, одягненим у світлий піджак, білу футболку і чорні джинси, а також знімок з ним і матір'ю.

"З 70-річчям мого коханого хлопця. Я люблю свою сім'ю", – йдеться у підписі.

Вона також показала архівне фото з актором, присвятивши цього разу йому багато теплих слів. Зокрема, вона сказала, що її батько – "космонавт, герой зі значком, зухвалий детектив із неперевершеним гумором", і для неї було привілеєм спостерігати, як усі ці різні персонажі оживають та вписуються в історію завдяки його вродженому духу та душі.

"Але насправді – це мій тато. У дитинстві мене так часто запитували, як це – мати Брюса Вілліса з великої літери як батька, що якимось чином ці люди думали, що коли вони бачили, як він стрибає з будівель через 20-футовий екран, він залишався дуже великим. Він людина, чоловік, син, дитина з Джерсі, який зірвав чортів джекпот життя через щасливу випадковість, яку він навіть не міг пояснити. І я люблю цього хлопця з Джерсі, який розчісував моє волосся у ванній і завжди слідкував за тим, щоб я розкладала рушник перед їжею на його ліжку, і якого повсюдно в нашому безпечному колі близьких називають Королем кукурудзяних коржів", – розкриває родинні секрети донька легенди.

Таллула зізналася, що роками червоніла, коли люди дізнавалися її повне ім'я.

"Але я страшенно пишаюся тим, що я Таллула Белль Брюс Вілліс", – резюмувала вона.

У лютому 2023 року близькі Брюса повідомили, що в нього діагностували лобно-скроневу деменцію. Це сталося через рік після того, як у нього виявили афазію. Дізнавшись про перший діагноз, Вілліс пішов із професії, а також продав кілька об'єктів нерухомості, щоб допомогти своїй родині фінансово.

Зараз хвороба прогресує, і колись популярний актор практично не розмовляє, насилу впізнає близьких і продовжує втрачати зв'язок із реальністю. Однак його сім'я робить усе можливе, щоб подарувати йому якомога більше любові.

Раніше Фокус писав, що в січні тяжкохворий Брюс Вілліс подякував рятувальникам, які гасять пожежі в Лос-Анджелесі.