"Справжня трагедія": лікарі розповіли, як невиліковна хвороба змінила Брюса Вілліса

Діагноз "лобно-скронева деменція" Брюсу Віллісу поставили два роки тому. Його стан продовжує погіршуватися, хоча й не так стрімко. Причина цього — якісна терапія, що допомагає уповільнити руйнівні наслідки хвороби.

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Після публікації останніх фото Брюса Вілліса в день 70-річчя актора членами його сім'ї лікарі висловили свою думку з приводу того, як змінився стан знаменитості, і як на нього вплинула хвороба, пише Daily Mail.

Два роки тому у Брюса діагностували лобно-скроневу деменцію. Це захворювання спричиняє поступове зниження функціональності ділянок мозку, пов'язаних з особистістю та мовними здібностями.

Переглядаючи знімки, лікарі, які не мають стосунку до лікування актора, відзначили низку симптомів, характерних для перебігу хвороби.

Порівнюючи останні кадри з фотографіями з його 69-го дня народження, фахівці відзначили лише незначні зміни, які можуть свідчити про те, що його режим лікування допомагає полегшити симптоми захворювання.

"Для мене трагічно те, що ці фотографії в Instagram оманливо нормальні. Це справжня трагедія ситуації Брюса. Ця хвороба насправді не впливає на зовнішню частину тіла. Її спричиняє те, що відбувається всередині тіла", – сказав Стюарт Фішер, лікар невідкладної допомоги з Нью-Йорка.

Оцінюючи стан здоров'я Вілліса за фотографіями, доктор Кріс Вінтер, невролог із Вірджинії, сказав, що в актора "трохи замасковане обличчя, на якому трохи менше виразу".

"Він має гарний вигляд, і приємно бачити його в оточенні своєї сім'ї, але він трохи заморожений. У мене був член сім'ї з таким захворюванням, і на всіх фотографіях, які ми зробили з ним, він теж дивився в бік. Він не був залучений у процес фотозйомки, тому він був просто трохи більш відстороненим", – сказав він.

Натомість Озан Той, психіатр із Нью-Джерсі, додав, що дуже складно визначити, наскільки добре почувається пацієнт, тільки за фотографіями або відеокліпами.

"[Але] у пацієнтів із ЛВТ бувають злети і падіння, деякі дні можуть бути кращими, ніж інші", – зазначив лікар.

Медики вважають, що Вілліс, можливо, отримував регулярну терапію, щоб поліпшити свою мову і свідомість. Однак у середньому пацієнти помирають приблизно через сім років після постановки діагнозу.

Лобно-скронева деменція – одна з найменш поширених форм захворювання, у США на неї страждають близько 50 000-60 000 осіб, а загалом по країні на ту чи іншу форму деменції хворіють понад сім мільйонів людей.

ЛВД вражає лобову частку мозку, яка має вирішальне значення для когнітивних функцій високого рівня, таких як планування, ухвалення рішень, особистість та експресивне мовлення, а також скроневі частки, які мають вирішальне значення для опрацювання звуків і спогадів. Симптоми починаються з втрати емпатії, труднощів із розумінням інших і проблем із мовленням, але можуть прогресувати до несприйнятливості до близьких, німоти та проблем із рухом і ковтанням.

Ліків від цієї хвороби не існує, але можуть бути призначені деякі препарати і методи лікування, які можуть допомогти полегшити симптоми, підвищуючи рівень таких хімічних речовин, як дофамін у мозку.

Раніше Фокус писав, що, за словами друга Брюса Вілліса Гленна Керона, актор втрачає "радість життя" і "мовні навички".