Весільне чудо для літніх людей: наречена перенесла церемонію заради матері з деменцією (відео)

У місті Абергавенні (Велика Британія) відбулося незвичайне весілля, яке влаштували безпосередньо в будинку для літніх людей. Наречена Рейчел Беррі перенесла церемонію, щоб її 75-річна мати з деменцією могла бути присутньою.

Як повідомляє BBC, подія сталася в середу в закладі Foxhunters Care Community. Рейчел та її наречений Майк спеціально обрали цей день, щоб мати нареченої Рут могла стати свідком їхнього щастя.

Особливий день для особливої мами

43-річна Рейчел пояснила рішення просто: "Ми б не одружилися, якби мама не була з нами".

Пара вважала присутність матері обов'язковою умовою для такого важливого життєвого кроку.

"Це був чарівний, особливий день", — додала щаслива наречена.

Персонал закладу підготував приміщення до свята — прикрасили кімнату повітряними кульками та розстелили червону доріжку. Мешканці будинку також долучилися до святкування, одягнувшись у святковий одяг.

Церемонія благословення та підтримка родини

Церемонію благословення провів менеджер закладу Річард Кларк, який є зареєстрованим церковнослужителем. Рейчел до вівтаря супроводжував брат Саймон, а невістка Емма виконувала обов'язки і подружки нареченої, і боярина.

"Коли вона сказала, що збирається зробити це тут, я подумала, що це чудова ідея", — розповіла Емма.

Церемонія благословення

Реакція персоналу та мешканців

Менеджер будинку для літніх людей Лія Морт була захоплена ідеєю пари: "Рейчел запитала нас кілька тижнів тому, чи може вона провести тут своє весілля. Ми ніколи раніше такого не проводили, тому це було досить захопливо".

"Рут така щаслива бачити, як її донька виходить заміж, це неможливо описати", — додала Морт.

Щасливий фінал і подяка

Після реєстрації шлюбу в РАЦСі в Аску пара негайно вирушила до будинку для літніх людей для продовження святкування. Майк поділився враженнями: "Це був такий вихор. Ми раніше не бачили цієї установки, тому зайти всередину було просто неймовірно".

Рейчел висловила щиру подяку персоналу: "Вони зробили цей день справді особливим. Мамі точно сподобалося. Ми хотіли, щоб кожен був частиною нашого дня".

Нагадаємо, деменція є серйозним захворюванням, яке ускладнює переміщення та соціальну взаємодію. Подібні ініціативи допомагають пацієнтам зберігати зв'язок з родиною та відчувати себе частиною важливих родинних подій.

