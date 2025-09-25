"Я бросаю бедных": девушка отшила друзей детства, потому что они мало зарабатывают

Трансгендерная модель Лана Мэдисон разорвала все отношения с давними друзьями и знакомыми, потому что они зарабатывают меньше миллиона долларов в год и не соответствуют ее образу жизни. Девушка хочет иметь только друзей-миллионеров.

Лана заявила, что отказывается дружить с "бедными людьми", пишет Daily Star.

Мэдисон говорит, что будет окружать себя только друзьями, которые зарабатывают такую же шестизначную зарплату, как и она, или больше. 29-летняя девушка зарабатывает 1,6 миллиона долларов в год.

"Я бросаю бедных друзей, которые зарабатывают меньше миллиона в год — я просто не могу их понять", — говорит девушка.

Она якобы "не заинтересована" в общении с теми, кто не может соответствовать ее стилю жизни, поэтому разорвала отношения с друзьями из своего родного города на юге Техаса, США.

Лана утверждает, что друзья детства стали завистливыми, когда она начала зарабатывать большие деньги.

"Я лучше буду иметь трех друзей-миллионеров, чем тридцать завистливых ничтожеств", — сказала модель.

Модель Лана Мэдисон Фото: Daily Star

Она объяснила, что если вы "паникуете, когда приходят счета", то не можете быть ее другом, а если не можете себе позволить полет первым классом, то даже не пытайтесь стать ее приятелем.

"Я не хочу проводить время с людьми, которые зарабатывают меньше меня, потому что это усложняет жизнь, если они не могут идти в ногу с моими расходами и образом жизни", — отметила девушка.

По ее словам, такие "правила дружбы" призваны защитить ее успех и душевное спокойствие.

"Я отрезала друзей, которые вызывали у меня чувство вины, и вдруг жизнь стала легче. Бедные друзья приносят драму, богатые друзья приносят возможности. Мои богатые друзья старше меня, но мне безразличен возраст, важнее их банковский баланс", — подчеркнула Лана.

Мэдисон заметила, что ее старые друзья часто обвиняли ее в том, что она позерка или кичится, но она настаивает, что просто наслаждается жизнью, которую сама себе создала.

"Одна девушка из моего родного города сказала мне, что я "одержима деньгами", а я ответила ей, что я "одержима успехом". Если это делает меня поверхностной, то пусть, но это также делает меня миллионершей...Все хотят иметь богатых друзей — я просто достаточно смелая, чтобы это признать. Деньги решают все. Если ты их не имеешь, не разговаривай со мной", — подчеркнула Лана.

