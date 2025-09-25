"Я кидаю бідних": дівчина відшила друзів дитинства, бо вони мало заробляють

Трансгендерна модель Лана Медісон розірвала усі стосунки з давніми друзями та знайомими, бо вони заробляють менше мільйона доларів на рік і не відповідають її способу життя. Дівчина хоче мати тільки друзів-мільйонерів.

Related video

Лана заявила, що відмовляється дружити з "бідними людьми", пише Daily Star.

Медісон каже, що буде оточувати себе тільки друзями, які заробляють таку ж шестизначну зарплату, як і вона, або більше. 29-річна дівчина заробляє 1,6 мільйона доларів на рік.

"Я кидаю бідних друзів, які заробляють менше мільйона на рік — я просто не можу їх зрозуміти", — говорить дівчина.

Вона нібито "не зацікавлена" в спілкуванні з тими, хто не може відповідати її стилю життя, тому розірвала стосунки з друзями зі свого рідного міста на півдні Техасу, США.

Лана стверджує, що друзі дитинства стали заздрісними, коли вона почала заробляти великі гроші.

"Я краще матиму трьох друзів-мільйонерів, ніж тридцять заздрісних нікчем", — сказала модель.

Модель Лана Медісон Фото: Daily Star

Вона пояснила, що якщо ви "панікуєте, коли приходять рахунки", то не можете бути її другом, а якщо не можете собі дозволити політ першим класом, то навіть не намагайтеся стати її приятелем.

"Я не хочу проводити час з людьми, які заробляють менше за мене, тому що це ускладнює життя, якщо вони не можуть йти в ногу з моїми витратами та способом життя", — зазначила дівчина.

За її словами, такі "правила дружби" покликані захистити її успіх і душевний спокій.

"Я відрізала друзів, які викликали у мене почуття провини, і раптом життя стало легшим. Бідні друзі приносять драму, багаті друзі приносять можливості. Мої багаті друзі старші за мене, але мені байдуже до віку, важливіше їхній банківський баланс", — підкреслила лана.

Медісон зауважила, що її старі друзі часто звинувачували її в тому, що вона позерка або хизується, але вона наполягає, що просто насолоджується життям, яке сама собі створила.

"Одна дівчина з мого рідного міста сказала мені, що я "одержима грошима", а я відповіла їй, що я "одержима успіхом". Якщо це робить мене поверхневою, то нехай, але це також робить мене мільйонеркою…Всі хочуть мати багатих друзів — я просто достатньо смілива, щоб це визнати. Гроші вирішують все. Якщо ти їх не маєш, не розмовляй зі мною", — наголосила Лана.

Нагадаємо, 26-річна дівчина розповіла, як це – бути нареченою мільйонера.

Фокус також писав про дівчину, яка стала мільйонеркою у 27 років та розвіяла основні міфи про гроші.