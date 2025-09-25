Мужчина обнаружил находку в доме 1920-х и не мог спать, пока не узнал правду (фото)

Житель американского Сан-Франциско купил недавно дом 1920-х годов и наткнулся на неожиданную находку. Пользователи сети выдвинули свои версии того, как и почему она могла оказаться там.

Переехав в новый дом, он наткнулся на спрятанный сейф под полом, когда заливал новые фундаменты, говорится в заметке американца в Reddit.

"Мы наткнулись на этот сейф, когда раскапывали фундамент. Дом построен в 1920-х. Кто-то знает бренд или как его открыть? Мы разобьем бетон вокруг, чтобы достать его, потому что поднять не можем. Было бы интересно узнать производителя", — написал мужчина.

Американец говорит, что не нашел похожих фото в Google, хотя много искал, поэтому говорит, что план будет простым — "достанем, потрясем, чтобы понять, есть ли что-то внутри".

Мужчина нашел сейф в полу Фото: Reddit

Мужчина признался, что мечтает, какие сокровища могут быть заперты внутри, и, видимо, не сможет хорошо спать, пока не узнает правду.

"Надеюсь, кто-то постарел и просто забыл, что сейф существует... Мы уже ломаем весь пол, так что через день-два он будет у нас. Это как лотерейный билет: интересно, "а что, если...", пока шарики не выпали и номера не совпали", — сообщает герой истории.

В комментариях к публикации мужчины, ряд пользователей рассказали об историях своих находок сейфов. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Я занимаюсь девелопментом и несколько раз находил сейфы. Был один напольный, как у тебя, и еще большой в старом отеле. Слесарь открыл оба. Внутри ничего, но это были деньги, потраченные ради мечты";

"За 30 лет работы слесарем я ни разу не открывал таинственный сейф, в котором что-то было. Предыдущие владельцы забирают все перед переездом, это же очевидно. Но кто знает, вдруг это именно тот сейф, набитый крюгеррандами, спрятанными старым отшельником-миллионером, который умер без наследников";

"Я бы точно не ломал бетон, если это не было запланировано. Лучше пригласить слесаря. Лично я бы оставил сейф или просто залил сверху новый слой бетона";

"Если бы мы нашли такое в моем доме, дети были бы недовольны моей идеей просто оставить все как есть. Пока сейф закрыт, можно представлять, что там несметные богатства. Откроешь — и фантазия исчезнет. Там ничего нет";

"Люди не прячут важные вещи в сейф и не забывают о нем, переезжая. Да, бывает, но обычно там что-то лично важное — вряд ли такое оставят. Если сейф и был когда-то заполнен, то сейчас уже пустой... разве что это полицейский рейд".

