Чоловік виявив знахідку в будинку 1920-х і не міг спати, допоки не дізнався правду (фото)

Житель американського Сан-Франциско купив нещодавно будинок 1920-х років і наткнувся на несподівану знахідку. Користувачі мережі висунули свої версії того, як і чому вона могла опинитися там.

Переїхавши до нового дому, він натрапив на схований сейф під підлогою, коли заливав нові фундаменти, йдеться в дописі американця в Reddit.

"Ми натрапили на цей сейф, коли розкопували фундамент. Будинок збудований у 1920-х. Хтось знає бренд чи як його відкрити? Ми розіб’ємо бетон навколо, щоб дістати його, бо підняти не можемо. Було б цікаво дізнатися виробника", — написав чоловік.

Американець каже, що не знайшов схожих фото в Google, хоча багато шукав.Тому говорить, що план буде простим — "дістанемо, потрясемо, щоб зрозуміти, чи є щось усередині".

Чоловік знайшов сейф у підлозі Фото: Reddit

Чоловік зізнався, що мріє, які скарби можуть бути замкнені всередині, і, мабуть, не зможе добре спати, поки не дізнається правду.

"Сподіваюся, хтось постарів і просто забув, що сейф існує… Ми вже ламаємо всю підлогу, тож за день-два він буде в нас. Це ніби лотерейний білет: цікаво, "а що, якщо…", аж поки кульки не випали й номери не збіглися", — повідомляє герой історії.

У коментарях до публікації чоловіка, низка користувачів розповіла про історії своїх знахідок сейфів. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я займаюся девелопментом і кілька разів знаходив сейфи. Був один підлоговий, як у тебе, і ще великий у старому готелі. Слюсар відкрив обидва. Усередині нічого, але це були гроші, витрачені заради мрії";

"За 30 років роботи слюсарем я жодного разу не відкривав таємничий сейф, у якому щось було. Попередні власники забирають усе перед переїздом, це ж очевидно. Але хто знає, раптом це саме той сейф, набитий крюґеррандами, захованими старим самітником-мільйонером, який помер без спадкоємців";

"Я б точно не ламав бетон, якщо це не було заплановано. Краще запросити слюсаря. Особисто я б залишив сейф або просто залив зверху новий шар бетону";

"Якби ми знайшли таке в моєму домі, діти були б невдоволені моєю ідеєю просто залишити все як є. Поки сейф зачинений, можна уявляти, що там незліченні багатства. Відкриєш — і фантазія зникне. Там нічого немає";

"Люди не ховають важливі речі в сейф і не забувають про нього, переїжджаючи. Так, буває, але зазвичай там щось особисто важливе — навряд чи таке залишать. Якщо сейф і був колись заповнений, то зараз уже порожній… хіба що це поліцейський рейд".

