Чоловік знайшов старий сейф: всередині на нього чекав приємний сюрприз (фото)

24-річний американець Стівен з Каліфорнії знайшов понад $500 готівкою в імпровізованому сейфі, який знайшов на платформі Facebook Marketplace. Він тепер намагається розшукати продавчиню, щоб повернути знахідку.

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Про це американець розповів на форумі в Reddit.

Хлопець разом з мамою відгукнувся на оголошення про роздачу домашніх речей. "Це було одне з тих оголошень, коли віддають все", — пояснив Стівен, який обрав для себе шафу для зберігання художніх матеріалів й знайшов всередині $521 готівкою.

"Спочатку вагався, чи брати її, бо не знав, де поставлю. Але взяв, оскільки жінка сказала, що це безплатно", — розповідає молодик.

Коли він відкрив шафу, щоб покласти альбоми для малювання, то помітив на верхній полиці сховані банки з грошима. "Я знайшов $521 і записку з описом того, скільки там грошей, а також з датами, коли їх сховали", — поділився Стівен у Reddit. Його допис зібрав майже 6000 вподобайок і сотні коментарів.

Думки читачів форуму

Користувачі Reddit поділилися схожими історіями. "Моя прабабуся ховала гроші всюди. Коли вона померла, бабуся продовжувала знаходити гроші по всьому дому", — написав один коментатор.

Реакція інших читачів виявилася досить неоднозначною. Деякі закликали Стівена негайно повернути гроші, інші переконані, що тепер це його власність. "Я почуваюся зле через те, що ненавмисно спричинив галас", — зізнається хлопець.

Стівен з Каліфорнії виявив сховані гроші в шафі Фото: Reddit

Стівен намагається зв'язатися з продавчинею онлайн, оскільки особисто доїхати не може. "Я маю намір знайти її, щоб повернути гроші", — зауважив американець.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Кайла Стіпсітс під час прибирання в будинку несподівано знайшла справжню родинну цінність — щоденник свого дідуся Джима. Протягом 57 років чоловік ретельно занотовував у ньому всі значущі моменти, пов’язані з його дружиною Кей, фіксуючи кожну пам’ятну подію їхнього життя.

Тим часом у закинутій оселі виявили старовинний заповіт. Лука Гоурі-Сміт натрапив на цей таємничий документ випадково, але зацікавився ним настільки, що вирішив дослідити його, аби краще зрозуміти історію своєї родини.

Крім того, чоловік знайшов коробку з "сюрпризом" під вантажівкою.