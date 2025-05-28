Мужчина нашел старый сейф: внутри его ждал приятный сюрприз (фото)

24-летний американец Стивен из Калифорнии нашел более $500 наличными в импровизированном сейфе, найденном на платформе Facebook Marketplace. Он теперь пытается разыскать продавщицу, чтобы вернуть деньги.

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Об этом американец рассказал на форуме в Reddit.

Парень вместе с мамой откликнулся на объявление о раздаче домашних вещей. "Это было одно из тех объявлений, когда отдают все", — пояснил Стивен, который выбрал для себя шкаф для хранения художественных материалов и нашел внутри $521 наличными.

"Сначала колебался, брать ли ее, потому что не знал, где поставлю. Но взял, поскольку женщина сказала, что это бесплатно", — рассказывает молодой человек.

Когда он открыл шкаф, чтобы положить альбомы для рисования, то заметил на верхней полке спрятанные банки с деньгами. "Я нашел $521 и записку с описанием того, сколько там денег, а также с датами, когда их спрятали", — поделился Стивен в Reddit. Его сообщение собрало почти 6000 лайков и сотни комментариев.

Мнения читателей форума

Пользователи Reddit поделились похожими историями. "Моя прабабушка прятала деньги повсюду. Когда она умерла, бабушка продолжала находить деньги по всему дому", — написал один комментатор.

Реакция других читателей оказалась весьма неоднозначной. Некоторые призвали Стивена немедленно вернуть деньги, другие убеждены, что теперь это его собственность. "Я чувствую себя плохо из-за того, что нечаянно вызвал шум", — признается парень.

Стивен из Калифорнии обнаружил спрятанные деньги в шкафу Фото: Reddit

Стивен пытается связаться с продавщицей онлайн, поскольку лично доехать не может. "Я намерен найти ее, чтобы вернуть деньги", — отметил американец.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Тем временем в заброшенном доме обнаружили старинное завещание. Лука Гоури-Смит наткнулся на этот таинственный документ случайно, но заинтересовался им настолько, что решил исследовать его, чтобы лучше понять историю своей семьи.

Кроме того, мужчина нашел коробку с "сюрпризом" под грузовиком.