Леголас или Робин Гуд: мужчина застукал соседа за необычным занятием посреди дня (видео)

Житель США вышел к окну, когда заметил соседа за необычным занятием на крыше — тот стрелял из профессионального лука в мишень. В сети уже шутят, что мужчина планирует поехать на соревнования или стать новым Робин Гудом.

Сам автор ролика говорит, что не ожидал такого от "долбаного подонка" на крыше, говорится в сообщении автора в Reddit.

Опубликованный менее суток назад ролик стал вирусным на платформе — набрал более 53 тыс. реакций. На кадрах заметно, что неизвестный мужчина среднего возраста находится на крыше и держит что-то похожее на лук для стрельбы.

"Что, черт возьми, этот долбаный подонок собирается делать?" — спрашивает автор ролика, но через секунду понимает, в чем дело.

Сосед оказался профессиональным лучником, а вместо тира он выбрал местом практики крышу многоэтажки. Судя по кадрам попадания в мишень, мужчина довольно правно владеет этим видом оружия.

Сейчас точно известно, что этот ролик будет снят в США не раньше весны этого года. Пользователи сети считают, что локацией был город Атланта или Детройт из-за особенностей оконной арки дома.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, юзеры высказали свои предположения, почему мужчина тренировался по стрельбе на крыше. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Как Леголас или Робин Гуд... но стреляет гад ловко";

"Просто три был закрыт сегодня";

"Кажется, Дисней скоро будет искать нового лучника для кино";

"Как лучник скажу, что он знает, что делает — натягивание тетивы, прицел и точность. Мастер своего дела";

"Вот так выходишь с кофе к окну, а там сосед тренирует навыки по Dark Souls 2 [RPG-игра в фэнтези мире — ред.

