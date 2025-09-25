Леголас чи Робін Гуд: чоловік застукав сусіда за незвичним заняттям посеред дня (відео)

Мешканець США вийшов до вікна, коли помітив сусіда за незвичним заняттям на даху — той стріляв з професійного лука в мішень. У мережі вже жартують, що чоловік планує поїхати на змагання чи стати новим Робін Гудом.

Сам автор ролика говорить, що не очікував такого від "довбаного покидька" на даху, йдеться в дописі дописувача в Reddit.

Опублікований менш ніж добу тому ролик став вірусним на платформі — набрав понад 53 тис. реакцій. На кадрах помітно, що невідомий чоловік середнього віку перебуває на даху та тримає щось схоже на лук для стрільби.

"Що, чорт забирай, цей довбаний покидьок збирається робити?" — запитує автор ролика, але за секунду розуміє, в чому справа.

Сусід виявився професійним лучником, а замість тиру він обрав місцем практики дах багатоповерхівки. Судячи з кадрів улучання в мішень, чоловік доволі правно володіє цим видом зброї.

Наразі точно відомо, що цей ролик буде знятий в США не раніше весни цього року. Користувачі мережі вважають, що локацією було місто Атланта або Детройт через особливості віконної арки будинку.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери висловили свої припущення, чому чоловік тренувався зі стрільби на даху. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Наче Леголас чи Робін Гуд… але стріляє гад вправно";

"Просто три був закритим сьогодні";

"Здається, Дісней скоро шукатиме нового лучника для кіно";

"Як лучник скажу, що він знає, що робить — натягування тятиви, приціл і точність. Майстер своєї справи";

"От так виходиш з кавою до вікна, а там сусід тренує навички з Dark Souls 2 [RPG-гра в фентезі світі — ред.] вживу".

