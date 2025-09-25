Женщина нашла старую детскую книгу на распродаже: увиденное между страницами ее напугало (фото)

Американка Кейтлин вместе с дочерью зашли в благотворительный магазин, где искали детские книжки. На одну такую они наткнулись, но записка внутри нее заставила женщину не на шутку испугаться.

Она говорит, что после прочитанного решила не брать ее домой, потому что не хотела "брать негативную энергию" от нее, говорится в заметке женщины в Reddit.

Сообщение американки стало популярным — набрало более 7,3 тыс. реакций. Она рассказывает, что зашли в благотворительный магазин Goodwill в Лас-Вегасе, где случайно наткнулись на тревожную надпись в детской книге.

Между ее страниц лежал лист с рукописной запиской. Сам текст записки Кейтлин сфотографировала и обнародовала на платформе.

Записка внутри книги Фото: Reddit

"Надеюсь, однажды наши дети будут читать эту историю вместе с нами... но выбор за тобой, дорогая. Я люблю тебя, но ты разбиваешь мне сердце. Я больше не выдерживаю", — говорится в тексте.

В разговоре с Newsweek Кейтлин призналась, что испытала шок. Женщина говорит, что ее охватил холод, потому что текст показался манипулятивным, а книга оказалась сборником "Princess Collection: A Treasury of Tales" с двумя сотнями неиспользованных наклеек.

"Дочь обожает принцесс и попросила почитать ее просто тележкой, пока я осматривала полки", — рассказала женщина, но странная находка заставила их отказаться от покупки.

Кейтлин говорит, что поняла, что даже если бы они вырвали ту страницу, каждый раз, когда брала бы книгу в руки, вспоминала бы об этой записи и о том, как ею пытались воздействовать.

"Чтение детям для меня — особое время, и я не хочу, чтобы в памяти постоянно жила эта тень", — объяснила Кейтлин.

Реакция соцсетей

Читатели строили собственные предположения, что мог означать этот текст записки. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Понятно, почему вырвали страницу. Здесь скрывается целая история. Похоже на послание мужа, но может быть и наоборот";

"Эти большие буквы... мой отец и муж так же пишут";

"Похоже, что запись сделали уже после того, как вырвали лист, потому что текст идеально по центру";

"Странно вырывать так страницу перед надписью. Значит, там что-то было".

По словам Кейтлин, большинство комментаторов сочувствовали адресату и считали послание проявлением психологического давления.

"Мне запомнилась одна фраза: "Эта книга будто с призраком — если не человеческим, то с призраком самой идеи". Это, пожалуй, наиболее точно описывает нашу находку", — подытожила она.

