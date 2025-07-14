Сокровище под угрозой: 100 тысяч бесценных книг могут исчезнуть из-за обычного насекомого (фото)

Библиотека средневекового аббатства Паннонхальма, которое насчитывает тысячелетнюю историю и хранит сотни тысяч редких книг, сейчас пытается сохранить свой драгоценный фонд. Главной проблемой вероятной казни редких книгопечатных изданий стало обычное насекомое.

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Исследователи говорят, что причастен к этому аптечный (или хлебный) жук, который встречается среди сухих продуктов, а также желатиновых и крахмальных клеев, которыми пользовались ранее для создания переплетов для книг, сообщает AP.

Сейчас жуков обнаружили в части библиотеки, где хранится около четверти из 400 000 томов аббатства. Главный реставратор проекта Жофия Эдит Хайду говорит, никогда не сталкивалась в жизни ни с чем подобным.

Сейчас 100 тысяч книгопечатных изданий находится на реставрации Фото: Pannonhalma Archabbey

"Это — масштабное заражение, обнаруженное в нескольких местах библиотеки, поэтому вся коллекция считается зараженной и должна быть обработана одновременно", — сказала женщина.

В то же время директор библиотеки архиабатства Паннонхальма Илона Ашваньи признается, что испытывает глубокое уважение к историческому и культурному значению коллекции каждый раз, когда заходит в зал.

"Дух захватывает от мысли, что эта библиотека существует уже тысячу лет, и что мы — хранители первого книжного каталога в истории Венгрии", — рассказала венгерка.

Несмотря на то, что самые древние и редкие издания хранятся отдельно и заражение их не коснулось, Ашваньи говорит, что любое повреждение — это "потеря культурного, исторического и религиозного наследия".

Книжные фонды библиотеки Фото: Getty Images В библиотеке хранится 400 тысяч различных экземпляров Фото: Getty

"Когда я вижу книгу, поеденную жуками или поврежденную иным образом, то чувствую, что, независимо от того, сколько копий будет напечатано и насколько легко ее заменить, часть культуры — потеряна", — добавила библиотекарь.

Журналисты пишут, что для уничтожения жуков ящики с книгами помещают в высокие герметичные пластиковые мешки, из которых выкачивают весь кислород. После шести недель в среде чистого азота аббатство надеется полностью уничтожить вредителей. Прежде чем книги вернут на полки, каждую индивидуально проверят и почистят пылесосом. Те, что получили повреждения, отложат для дальнейшей реставрации.

Известно, что часть поврежденных книг будет отдана на реставрацию, а уцелевшие части фонда вернутся в хранилище. Сейчас дирекция библиотеки планирует вернуть публичный доступ в библиотеку для всех желающих в следующем году.

Ранее Фокус сообщал, как внутри старого особняка нашли "заброшенную" библиотеку. Городской исследователь показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком и зелеными стенами, украшенными картинами.

Впоследствии стало известно, что в библиотеке нашли утерянную свадебную фотографию. Старое свадебное фото 1953 года обнаружили среди книг, а библиотекари нашли внучку супругов, которая рассказала невероятную историю отношений своих дедушки и бабушки.