Скарб під загрозою: 100 тисяч безцінних книг можуть зникнути через звичайну комаху (фото)

Бібліотека середньовічного абатства Паннонхальма, яке налічує тисячолітню історію та зберігає сотні тисяч рідкісних книжок, наразі намагається зберегти свій дорогоцінний фонд. Головною проблемою ймовірної страти рідкісних книгодруків стала звичайна комаха.

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Дослідники кажуть, що причетним до цього є аптечний (або ж хлібний) жук, який трапляється серед сухих продуктів, а також желатинових і крохмальних клеїв, якими користувалися раніше для створення палітурок для книжок, повідомляє AP.

Наразі жуків виявили в частині бібліотеки, де зберігається близько чверті з 400 000 томів абатства. Головна реставраторка проєкту Жофія Едіт Хайду каже, ніколи не стикалася в житті ні з чим подібним.

Нині 100 тисяч книгодруків перебуває на реставрації Фото: Pannonhalma Archabbey

"Це — масштабне зараження, виявлене у кількох місцях бібліотеки, тому вся колекція вважається зараженою і має бути оброблена одночасно", — сказала жінка.

Водночас директорка бібліотеки архіабатства Паннонхальма Ілона Ашваньї зізнається, що відчуває глибоку повагу до історичного й культурного значення колекції щоразу, коли заходить до зали.

"Дух захоплює від думки, що ця бібліотека існує вже тисячу років, і що ми — охоронці першого книжкового каталогу в історії Угорщини", — розповіла угорка.

Попри те, що найдавніші й найрідкісніші видання зберігаються окремо й зараження їх не торкнулося, Ашваньї каже, що будь-яке пошкодження — це "втрата культурної, історичної та релігійної спадщини".

Книжкові фонди бібліотеки Фото: Getty Images В бібліотеці зберігається 400 тисяч різноманітних екземплярів Фото: Getty

"Коли я бачу книжку, поїдену жуками або пошкоджену іншим чином, то відчуваю, що, незалежно від того, скільки копій буде надруковано й наскільки легко її замінити, частка культури — втрачена", — додала бібліотекарка.

Журналісти пишуть, що для знищення жуків ящики з книгами поміщають у високі герметичні пластикові мішки, з яких викачують весь кисень. Після шести тижнів у середовищі чистого азоту абатство сподівається повністю знищити шкідників. Перш ніж книги повернуть на полиці, кожну індивідуально перевірять і почистять пилососом. Ті, що зазнали пошкоджень, відкладуть для подальшої реставрації.

Наразі відомо, що частину пошкоджених книгодруків буде віддано на реставрацію, а вцілілі частини фонду повернуться до сховища. Наразі дирекція бібліотеки планує повернути публічний доступ до бібліотеки для всіх охочих наступного року.

Раніше Фокус повідомляв, як всередині старого маєтку знайшли "покинуту" бібліотеку. Міський дослідник показав вітальню з роялем у центрі кімнати, каміном, приставним столиком і зеленими стінами, прикрашеними картинами.

Згодом стало відомо, що в бібліотеці знайшли загублену весільну світлину. Старе весільне фото 1953 року виявили серед книжок, а бібліотекарі знайшли онучку подружжя, яка розповіла неймовірну історію стосунків своїх дідуся та бабусі.