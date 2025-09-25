Жінка знайшла стару дитячу книжку на розпродажі: побачене між сторінками її налякало (фото)

Американка Кейтлін разом з дочкою зайшли до благодійного магазину, де шукали дитячі книжки. На одну таку вони натрапили, але записка усередині неї змусила жінку не на жарт перелякатися.

Related video

Вона говорить, що після прочитаного вирішила не брати її додому, бо не хотіла "брати негативну енергію" від неї, йдеться в дописі жінки в Reddit.

Повідомлення американки стало популярним — набрало понад 7,3 тис. реакцій. Вона розповідає, що зайшли до благодійного магазину Goodwill у Лас-Вегасі, де випадково натрапили на тривожний напис у дитячій книзі.

Між її сторінок лежав аркуш із рукописною запискою. Сам текст записки Кейтлін сфотографувала й оприлюднила на платформі.

Записка всередині книжки Фото: Reddit

"Сподіваюся, одного дня наші діти читатимуть цю історію разом із нами… але вибір за тобою, люба. Я люблю тебе, та ти розбиваєш мені серце. Я більше не витримую", — йдеться у тексті.

У розмові з Newsweek Кейтлін зізналася, що відчула шок. Жінка каже, що її охопив холод, бо текст видався маніпулятивним, а книжка виявилася збіркою "Princess Collection: A Treasury of Tales" із двома сотнями не використаних наліпок.

"Донька обожнює принцес і попросила почитати її просто візком, поки я оглядала полиці", — розповіла жінка, та дивна знахідка змусила їх відмовитися від покупки.

Кейтлін каже, що зрозуміла, що навіть якби вони вирвали ту сторінку, кожного разу, коли брала б книжку до рук, згадувала б про цей запис і про те, як ним намагалися впливати.

"Читання дітям для мене — особливий час, і я не хочу, щоб у пам’яті постійно жила ця тінь", — пояснила Кейтлін.

Реакція соцмереж

Читачі будували власні припущення, що міг означати цей текст записки. Найбільше підтримки здобули такі репліки:

"Зрозуміло, чому вирвали сторінку. Тут ховається ціла історія. Схоже на послання чоловіка, але може бути й навпаки";

"Ці великі літери… мій батько й чоловік так само пишуть";

"Схоже, що запис зробили вже після того, як вирвали аркуш, бо текст ідеально по центру";

"Дивно виривати так сторінку перед написом. Значить, там щось було".

За словами Кейтлін, більшість коментаторів співчували адресатові та вважали послання проявом психологічного тиску.

"Мені запам’яталася одна фраза: "Ця книжка ніби з привидом — якщо не людським, то з привидом самої ідеї". Це, мабуть, найточніше описує нашу знахідку", — підсумувала вона.

Раніше Фокус повідомляв, як тисячі безцінних книг можуть зникнути через звичайну комаху. Бібліотека середньовічного абатства Паннонхальма, яке налічує тисячолітню історію та зберігає сотні тисяч рідкісних книжок, наразі намагається зберегти свій дорогоцінний фонд.

Згодом стало відомо, що найнедоступніша бібліотека у світі висічена у скелі. Бібліотека Мяньхуа, розташована біля однойменного села в китайській провінції Гуансі, є унікальною спорудою, влаштованою всередині великого грота на схилі скелі.