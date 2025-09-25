Попытка пройти незаметным провалилась: собаки разоблачили хозяина после его отпуска (видео)

Британец Пит Майерс уехал в отпуск на неделю, а потом вернулся домой и решил разыграть двух своих ретриверов — Джаспера и Джесси. Но хвостатые быстро раскусили обман владельца, что порадовало сеть.

Мужчина договорился с сыновьями, что они выведут собак на прогулку, а он проверит, попадутся ли его подопечные на один интересный трюк. Ролик с соответствующей идеей владелец хвостатых выложил в Instragram.

Ролик стал популярным в сети — в течение нескольких дней набрал почти 100 тыс. просмотров. Мужчина также должен был надеть куртку с капюшоном и пройти мимо сына с собаками с опущенной головой.

"Было трудно не обращать на них внимания после недели разлуки, но мы хотели увидеть их настоящую реакцию", — рассказал Newsweek господин Майерс.

Один из сыновей снял эксперимент, а сам Пит думал, что дождливая погода поможет остаться неузнанным. Но старшая собака Джесси доказала — обоняние собаки невозможно обмануть.

Как только мистер Майерс прошел мимо, Джесси резко повернула голову и радостно принюхалась, мгновенно узнав хозяина. Пит делал вид, что не замечает ее, но она упрямо шла следом, весело виляя хвостом, и взглядом подсказывала остальным остановиться.

"Мне понравилось, как она уловила мой запах. Как будто подумала: "Подожди, это же мой папа! Почему он меня игнорирует?", — вспоминает Пит.

Вскоре и Джаспер понял, что происходит, и присоединился к сестре. Тогда Майерс не выдержал: развернулся, присел и осыпал любимцев объятиями и лаской. Собаки не могли усидеть на месте, радостно дергаясь всем телом.

"Они всегда приветствуют меня так, будто я отсутствую годами", — улыбается он.

Пит имеет особую связь с четвероногими друзьями: они сопровождают его во время горных походов по всей Англии. Майерс планирует покорить все 254 английские вершины и еще 100 пиков в Великобритании, чтобы собрать средства на исследование болезни Альцгеймера.

"Обожаю, как он, проходя мимо, будто подумал: "Секундочку, это же хозяин";

"Лучшие собаки! Обоняние не подведет!".

"Человека можно обмануть, но не собачий нос";

"Два "J" не обмануть. Пронюхали!".

