Спроба пройти непомітним провалилася: собаки викрили хазяїна після його відпустки (відео)

Британець Піт Маєрс поїхав у відпустку на тиждень, а потім повернувся додому та вирішив розіграти двох своїх ретриверів — Джаспера та Джессі. Та хвостаті швидко розкусили обман власника, що порадувало мережу.

Чоловік домовився з синами, що вони виведуть собак на прогулянку, а він перевірить, чи попадуться його підопічні на один цікавий трюк. Ролик з відповідною ідею власник хвостатих виклав у Instragram.

Ролик став популярним у мережі — протягом кількох днів набрав майже 100 тис. переглядів. Чоловік також мав одягнути куртку з капюшоном та пройти мимо сина з собаками з опущеною головою.

"Було важко не звертати на них уваги після тижня розлуки, але ми хотіли побачити їхню справжню реакцію", — розповів Newsweek пан Маєрс.

Один із синів зафільмував експеримент, а сам Піт гадав, що дощова погода допоможе залишитися невпізнаним. Та старша собака Джессі довела — нюх собаки неможливо обдурити.

Щойно містер Маєрс пройшов повз, Джессі різко повернула голову й радісно принюхалася, миттєво впізнавши господаря. Піт удавав, що не помічає її, але вона вперто йшла слідом, весело виляючи хвостом, і поглядом підказувала іншим зупинитися.

"Мені сподобалося, як вона вловила мій запах. Наче подумала: "Зачекай, це ж мій тато! Чому він мене ігнорує?", — згадує Піт.

Незабаром і Джаспер зрозумів, що відбувається, і приєднався до сестри. Тоді Майєрс не витримав: розвернувся, присів і обсипав улюбленців обіймами й ласкою. Собаки не могли всидіти на місці, радісно смикаючись усім тілом.

"Вони завжди вітають мене так, ніби я відсутній роками", — усміхається він.

Піт має особливий зв’язок із чотирилапими друзями: вони супроводжують його під час гірських походів по всій Англії. Майєрс планує підкорити всі 254 англійські вершини та ще 100 піків у Великій Британії, щоб зібрати кошти на дослідження хвороби Альцгеймера.

