Турист обвинил сеть отелей в обмане, из-за которого его семье пришлось ночевать в машине
Молодая семья оказалась в машине в жару Лас-Вегаса (США), когда отель Marriott отказался принять их бронирование из-за отсутствия у отца физической кредитной карты.
Глава семейства рассказал, что они вместе с женой и трехлетним ребенком были вынуждены провести ночь на парковке после того, как новенький отель Element & AC Hotel Symphony Park в Лас-Вегасе не позволил им заселиться. Об этом пишет New York Post.
Семья имела действующее бронирование и принадлежала к элитной программе Marriott Bonvoy Titanium Elite.
"Мой ребенок спал на заднем сиденье, жена рядом, а я пытался уснуть на пассажирском месте, обиваясь потом в жаркую ночь. Все потому, что у меня не было пластиковой карты при себе", — возмутился постоялец.
По его словам, он пытался воспользоваться рекламируемой Marriott функцией "цифровой регистрации" через приложение, но на практике отель отказался ее принять.
Генеральный менеджер отеля позже извинился, но подчеркнул, что правила требуют предъявления именно физической карты с чипом и PIN-кодом при заселении. Компания признала "несоответствие между рекламируемыми удобствами и реальной практикой", однако никаких решений семье предложено не было.
Гость же обвинил Marriott в недобросовестной рекламе.
"Когда компания продвигает услугу, которая в реальности не работает, это вопрос закона о защите прав потребителей", — сказал он.
Мужчина предложил сети хотя бы откорректировать список удобств, убрав "цифровую регистрацию" или добавив уточнение о необходимости физической карты.
Издание отмечает, что этот случай является не единичным. Туристы по всему миру все чаще жалуются на спорные практики в отелях. Так, по данным The Post, в некоторых Marriott и Hyatt гостям предлагают оставлять чаевые еще при заселении — вплоть до выдачи бланков вместе с ключами от номера.
