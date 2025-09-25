Турист обвинил сеть отелей в обмане, из-за которого его семье пришлось ночевать в машине

Молодая семья оказалась в машине в жару Лас-Вегаса (США), когда отель Marriott отказался принять их бронирование из-за отсутствия у отца физической кредитной карты.

Глава семейства рассказал, что они вместе с женой и трехлетним ребенком были вынуждены провести ночь на парковке после того, как новенький отель Element & AC Hotel Symphony Park в Лас-Вегасе не позволил им заселиться. Об этом пишет New York Post.

Семья имела действующее бронирование и принадлежала к элитной программе Marriott Bonvoy Titanium Elite.

"Мой ребенок спал на заднем сиденье, жена рядом, а я пытался уснуть на пассажирском месте, обиваясь потом в жаркую ночь. Все потому, что у меня не было пластиковой карты при себе", — возмутился постоялец.

По его словам, он пытался воспользоваться рекламируемой Marriott функцией "цифровой регистрации" через приложение, но на практике отель отказался ее принять.

Здание отеля сети Marriott Фото: Booking

Генеральный менеджер отеля позже извинился, но подчеркнул, что правила требуют предъявления именно физической карты с чипом и PIN-кодом при заселении. Компания признала "несоответствие между рекламируемыми удобствами и реальной практикой", однако никаких решений семье предложено не было.

Гость же обвинил Marriott в недобросовестной рекламе.

"Когда компания продвигает услугу, которая в реальности не работает, это вопрос закона о защите прав потребителей", — сказал он.

Мужчина предложил сети хотя бы откорректировать список удобств, убрав "цифровую регистрацию" или добавив уточнение о необходимости физической карты.

Издание отмечает, что этот случай является не единичным. Туристы по всему миру все чаще жалуются на спорные практики в отелях. Так, по данным The Post, в некоторых Marriott и Hyatt гостям предлагают оставлять чаевые еще при заселении — вплоть до выдачи бланков вместе с ключами от номера.

