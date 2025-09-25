Турист звинуватив мережу готелів в обмані, через який його родині довелося ночувати в машині

Молода сім'я опинилася в машині у спеку Лас-Вегаса (США), коли готель Marriott відмовився прийняти їхнє бронювання через відсутність у батька фізичної кредитної картки.

Глава сімейства розповів, що вони разом із дружиною та трирічною дитиною були змушені провести ніч на стоянці після того, як новенький готель Element & AC Hotel Symphony Park у Лас-Вегасі не дозволив їм заселитися. Про це пише New York Post.

Сім'я мала чинне бронювання і належала до елітної програми Marriott Bonvoy Titanium Elite.

"Моя дитина спала на задньому сидінні, дружина поруч, а я намагався заснути на пасажирському місці, ображаючись потім у спекотну ніч. Усе тому, що в мене не було пластикової картки при собі", — обурився постоялець.

За його словами, він намагався скористатися рекламованою Marriott функцією "цифрової реєстрації" через додаток, але на практиці готель відмовився її прийняти.

Будівля готелю мережі Marriott Фото: Booking

Генеральний менеджер готелю пізніше вибачився, але наголосив, що правила вимагають пред'явлення саме фізичної картки з чипом і PIN-кодом під час заселення. Компанія визнала "невідповідність між рекламованими зручностями та реальною практикою", проте жодних рішень сім'ї запропоновано не було.

Гість же звинуватив Marriott у недобросовісній рекламі.

"Коли компанія просуває послугу, яка в реальності не працює, це питання закону про захист прав споживачів", — сказав він.

Чоловік запропонував мережі хоча б відкоригувати список зручностей, прибравши "цифрову реєстрацію" або додавши уточнення про необхідність фізичної карти.

Видання зазначає, що цей випадок є не поодиноким. Туристи по всьому світу все частіше скаржаться на спірні практики в готелях. Так, за даними The Post, у деяких Marriott і Hyatt гостям пропонують залишати чайові ще під час заселення — аж до видачі бланків разом із ключами від номера.

