NASA утверждает, что инопланетяне могут "звонить домой" и подслушивают разговоры людей

Ученые предполагают, что радиосигналы, которые человечество ежедневно отправляет в космос для управления марсоходами и космическими аппаратами, могут стать мостом для связи с внеземным разумом.

Ученые проанализировали десятилетия журналов работы сети Deep Space Network (DSN), которая используется NASA для связи с марсоходами. Об этом пишет Daily Star.

Исследователи из Университета штата Пенсильвания и Лаборатории реактивного движения NASA выяснили, что мощные радиоволны, посылаемые с Земли в сторону Марса и других планет, не полностью достигают цели. Часть сигнала "утекает" в открытый космос и может быть уловлена другими солнечными системами.

По их подсчетам, вероятность того, что инопланетная цивилизация окажется на пути хотя бы одного из таких сигналов, составляет 77% — что в разы выше случайного совпадения.

"Если бы внеземной разум находился в месте, откуда можно наблюдать выравнивание Земли и Марса, он почти наверняка уловил бы наши сигналы", — отмечает астроном Пинчен Фань, ведущий автор исследования.

Но, по словам исследователей, процесс можно "перевернуть": Земля также может попытаться уловить сигналы внеземных цивилизаций, изучая радиоволны с соседних планет, находящихся в одной плоскости.

Ситуация может кардинально измениться после запуска космического телескопа Nancy Grace Roman, который позволит обнаружить до 100 тысяч новых экзопланет. Это расширит горизонты поиска внеземной жизни и даст шанс подтвердить гипотезу о том, что мы уже давно "кричим в космос", даже не подозревая об этом.

