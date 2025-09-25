NASA стверджує, що інопланетяни можуть "дзвонити додому" і підслуховують розмови людей

Учені припускають, що радіосигнали, які людство щодня відправляє в космос для управління марсоходами й космічними апаратами, можуть стати мостом для зв'язку з позаземним розумом.

Учені проаналізували десятиліття журналів роботи мережі Deep Space Network (DSN), яка використовується NASA для зв'язку з марсоходами. Про це пише Daily Star.

Дослідники з Університету штату Пенсільванія і Лабораторії реактивного руху NASA з 'ясували, що потужні радіохвилі, які надсилають із Землі в бік Марса та інших планет, не повністю досягають мети. Частина сигналу "витікає" у відкритий космос і може бути вловлена іншими сонячними системами.

За їхніми підрахунками, ймовірність того, що інопланетна цивілізація опиниться на шляху хоча б одного з таких сигналів, становить 77% — що в рази вище за випадковий збіг.

"Якби позаземний розум перебував у місці, звідки можна спостерігати вирівнювання Землі та Марса, він майже напевно вловив би наші сигнали", — зазначає астроном Пінчен Фань, провідний автор дослідження.

Вони також підкреслили, що інопланетяни, які перебувають у площині обертання планет Сонячної системи, мають найбільші шанси "підслухати" людство.

Але, за словами дослідників, процес можна "перевернути": Земля також може спробувати вловити сигнали позаземних цивілізацій, вивчаючи радіохвилі з сусідніх планет, які перебувають в одній площині.

Ситуація може кардинально змінитися після запуску космічного телескопа Nancy Grace Roman, який дасть змогу виявити до 100 тисяч нових екзопланет. Це розширить горизонти пошуку позаземного життя і дасть шанс підтвердити гіпотезу про те, що ми вже давно "кричимо в космос", навіть не підозрюючи про це.

