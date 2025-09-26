Девочку унизили в школе из-за "запрещенной" прически: мама требует объяснений

В Уэльсе разгорелся спор вокруг школьных правил после того, как 13-летнюю Каллию Бомонт из Ньюпорта отправили домой за то, что она покрасила волосы в розовый и фиолетовый цвета.

Инцидент произошел 22 сентября утром в школе Ллисверри, где подростку сразу же заявили, что ее внешний вид нарушает политику учебного заведения. Об этом пишет Wales Online.

Каллия пришла на занятия с приглушенными пастельными оттенками волос, но уже через несколько минут была вызвана к учителям. Девочке объяснили, что ее прическа "не соответствует правилам", и перевели в отдельную комнату, где она должна была находиться, пока не перекрасит волосы обратно в натуральный цвет.

Ее мать, Лидия Бомонт, рассказала изданию, что была шокирована таким решением. По ее словам, ее дочь всегда отличалась примерным поведением:

приходит на уроки раньше времени;

уважительно относится к педагогам и одноклассникам;

неоднократно представляла школу на поездках и семинарах.

"Она не красится, не носит вызывающую одежду, не использует накладные ресницы или автозагар. Это хорошая, ответственная девочка. Но ее отправили в отдельный класс лишь из-за цвета волос. Это абсурд", — заявила Лидия.

Мать подчеркнула, что необычный оттенок никак не отражается на успеваемости дочери, но школа фактически наказала ее, выставив на всеобщее осуждение.

Администрация Ллисверри, напротив, утверждает, что действует строго по правилам.

"В нашей политике четко указано, что волосы должны быть натурального цвета. Такие оттенки, как розовый, синий или фиолетовый, не допускаются. Это необходимо для поддержания единого стандарта и создания позитивной учебной среды", — пояснил представитель учебного заведения.

В школе добавили, что Каллию не изолировали, а направили в "инклюзивную комнату" с другими учащимися, где с ней работали сотрудники по вопросам благополучия. Также родители были уведомлены о нарушении.

Лидия Бомонт намерена встретиться с руководством школы и обсудить инцидент. Она считает, что образовательное учреждение должно уделять больше внимания качеству обучения и безопасности, а не внешнему виду подростков.

