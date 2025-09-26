Дівчинку принизили у школі через "заборонену" зачіску: мама вимагає пояснень

В Уельсі розгорілася суперечка навколо шкільних правил після того, як 13-річну Калію Бомонт з Ньюпорта відправили додому за те, що вона пофарбувала волосся в рожевий і фіолетовий кольори.

Інцидент стався 22 вересня вранці в школі Ллісверрі, де підлітку одразу ж заявили, що її зовнішній вигляд порушує політику навчального закладу. Про це пише Wales Online.

Каллія прийшла на заняття з приглушеними пастельними відтінками волосся, але вже за кілька хвилин була викликана до вчителів. Дівчинці пояснили, що її зачіска "не відповідає правилам", і перевели в окрему кімнату, де вона мала перебувати, поки не перефарбує волосся назад у натуральний колір.

Її мати, Лідія Бомонт, розповіла виданню, що була шокована таким рішенням. За її словами, її дочка завжди вирізнялася зразковою поведінкою:

приходить на уроки завчасно;

шанобливо ставиться до педагогів та однокласників;

неодноразово представляла школу на поїздках і семінарах.

"Вона не фарбується, не носить зухвалий одяг, не використовує накладні вії або автозасмагу. Це хороша, відповідальна дівчинка. Але її відправили в окремий клас лише через колір волосся. Це абсурд", — заявила Лідія.

Мати наголосила, що незвичний відтінок жодним чином не позначається на успішності доньки Фото: Wales Online

Мати наголосила, що незвичайний відтінок жодним чином не позначається на успішності доньки, але школа фактично покарала її, виставивши на загальний осуд.

Адміністрація Ллісверрі, навпаки, стверджує, що діє строго за правилами.

"У нашій політиці чітко зазначено, що волосся має бути натурального кольору. Такі відтінки, як рожевий, синій або фіолетовий, не допускаються. Це необхідно для підтримання єдиного стандарту та створення позитивного навчального середовища", — пояснив представник навчального закладу.

У школі додали, що Калію не ізолювали, а скерували в "інклюзивну кімнату" з іншими учнями, де з нею працювали співробітники з питань благополуччя. Також батькам повідомили про порушення.

Лідія Бомонт має намір зустрітися з керівництвом школи та обговорити інцидент. Вона вважає, що освітній заклад має приділяти більше уваги якості навчання та безпеці, а не зовнішньому вигляду підлітків.

